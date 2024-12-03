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Компенсації для внутрішніх переселенців: журналістка з Маріуполя вказала на несправедливість

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Компенсації для внутрішніх переселенців: журналістка з Маріуполя вказала на несправедливість
За словами журналістки, люди, які втратили найбільше й постраждали найбільше, не отримують нічого
фото з відкритих джерел

Мурликіна: «Механізмів підтримки за 2,5 року окупації Маріуполя, Волновахи, Бахмута та інших міст досі не створено»

Журналістка, головна редакторка локального онлайн-медіа про Маріуполь 0629.com.ua Анна Мурликіна зазначила, що держава не забезпечує допомогу людям, які виїхали з окупованих територій. Про це вона сказала в етері телеканалу «Еспресо».

«Наша держава не забезпечує допомогу так, як мала б це робити. Що зараз бачать люди, такі як я, які виїхали з-під окупації та перебувають на підконтрольній Україні території? Вони бачать несправедливість. Вони бачать, що люди, які мешкають, наприклад, у Бучі чи Ірпені, вже отримали від держави компенсації та фінансову допомогу на відбудову – подекуди навіть за дві чи три квартири. А люди, які втратили все – не лише своє майно, а й своє місто, – залишаються без нічого. І це психологічно дуже важко.  Той, хто не пережив такої втрати, не зможе цього зрозуміти. Особисто я не могла повністю усвідомити почуття своїх колег-земляків, які свого часу втратили Донецьк. Тепер я їх розумію. А мільйони людей в Україні нас і досі не розуміють. І це надзвичайно складно», – наголосила Мурликіна.

За словами журналістки, люди, які втратили найбільше й постраждали найбільше, не отримують нічого.

За словами Мурликіної, механізмів підтримки за 2,5 року окупації Маріуполя, Волновахи, Бахмута та інших міст досі не створено. У такій ситуації люди починають відчувати образу на країну. 

«У тих умовах, коли ми втратили все, зокрема й місто, держава каже: «Ми не можемо надати вам компенсацію за втрачене майно, щоб ви могли придбати хоча б якусь хатину чи квартиру й почати нове життя на новому місці. Тому що ми не можемо скликати комісію, щоб перевірити, чи дійсно Маріуполь зруйнований, чи знищена ваша квартира». З точки зору переселенця це – несправедливість. Казати людині, яка втратила все: «Вийди зі своєї зони комфорту, трохи напружся й почни з нуля на підконтрольній території», – це несправедливо. Це принижує, бо ми всі вже вийшли зі своєї зони комфорту. Ми вже живемо в цих умовах. Замість думати про те, як допомогти нашій армії, ми змушені думати, як прогодувати своїх дітей», – додала Мурликіна.

Нагадаємо, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко спростував власну заяву про те, що нібито 150 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО) повернулися на окуповані території. Свої слова нардеп визнав некоректними після скандалу, про який написав «Главком». Він зауважив, що є окремі випадки, коли українці з різних причин змушені здійснювати поїздки на тимчасово окуповані території, але визнав, що «аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути».

До слова, для переселенців з середини січня 2025 року стартує програма субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на винаймання понад 30% своїх сукупних доходів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що загалом субсидії та пільги отримають близько 2,8 млн українських родин. Пенсійний фонд вже перерахував відповідну суму, розраховану на новий опалювальний сезон.

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Теги: Маріуполь Донецьк держава місто квартира майно втрати переселенці

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