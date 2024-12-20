Сервісні центри МВС тимчасово не надають низку послуг: в чому причина

IT-фахівці компетентних служб працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру

У зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто. Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС України.

«У зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри МВС вимушені призупинити надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника: за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, у ЦНАПі та через Дію; за договором дарування, міни, за спадщиною; за договором лізингу, біржовою угодою; вибракування», – повідомили у Головному сервісному центрі.

При цьому громадянам залишаються доступними послуги:

перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);

заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;

екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);

заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

призначення належного користувача.

В установі зазначили, що IT-фахівці компетентних служб працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру.

«Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Щойно реєстр запрацює – сервісні центри МВС відновлять надання послуг. Дякуємо за розуміння та перепрошуємо за тимчасові незручності», – заявили у ГСЦ.

Дописувачі у соцмережі скаржаться на неможливість оновити бронювання через збій систем. Особливо ця проблема актуальна для тих, у кого термін бронювання спливає цими днями.

У соцмережах повідомляють про неможливість оновити бронювання джерело: соцмережі

Нагадаємо, учлоа, 19 грудня, у «Дії» тимчасово не працювали відразу кілька послуг. Причиною тому оновлення реєстрів. «Реєстри Мінʼюсту оновлюються, державне підприємство Національні інформаційні системи проводить технічні роботи, тож у цей час ви не можете скористатися послугами онлайн», – пояснили в компанії. «Дія» зауважила, що застосунок не зберігає особисті дані, а лише підтягує з реєстрів інформацію.

До слова, у застосунку «Дія» з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Так, з червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї, що суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.