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Харків може залишитися без водопостачання через систематичні борги

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Харків може залишитися без водопостачання через систематичні борги
Державне підприємство «Укрінтеренерго» направило до оператора системи розподілу лист-вимогу «повністю припинити розподіл електричної енергії по всім точкам приєднання»
колаж: glavcom.ua

За жовтень 2024 року водоканал заборгував – 168 млн. грн., а загальна сума заборгованості перед енергетиками складає – 2, 255 млрд. грн

Вже 23 грудня цього року водопостачання мешканців прифронтового Харкова може опинитися під загрозою внаслідок відключення від електромереж. Про це повідомляє експерт агенції «Маркет.Інфо» Олександр Голіздра з посиланням на документ – лист-вимогу постачальника електроенергії – «Укрінтеренерго», що в його розпорядженні.

Так, Державне підприємство «Укрінтеренерго» направило до оператора системи розподілу лист-вимогу «повністю припинити розподіл електричної енергії по всім точкам приєднання» комунального підприємства «Харківводоканал». 

Лист-вимога Постачальника на відключення об’єктів «Харківводоканал» направлено у зв’язку з наявною заборгованістю за поставлену електроенергію в жовтні 2024 року – 168 млн. грн. перед постачальником останньої надії, яким в даному випадку і виступає «Укрінтеренерго».

Харків може залишитися без водопостачання через систематичні борги фото 1
фото: facebook.com/golisdra
Харків може залишитися без водопостачання через систематичні борги фото 2
фото: facebook.com/golisdra

Згідно п. 7.5. Правил роздрібного ринку електроенергії у випадках, коли споживач боржник добровільно не припинив споживання електроенергії, а водоканал зі зрозумілих причин зробити цього не може, передбачається «припинення постачання електричної енергії споживачу за зверненням електропостачальника».

«КП «Харківводоканал» та ДП «Укрінтеренерго» стали заручниками загального кола боргів в енергетиці, заснованому на викривленні реальних тарифів на послуги та недосконалістю механізму компенсації різниці в тарифах комунальним підприємствам», – вважає Олександр Голіздра. Так, за його словами «Харківводоканал» не отримує належну компенсацію з державного бюджету, а місцевий бюджет, згідно бюджетному кодексу, не має права закрити його борги.

З іншого боку, стверджує експерт, ця ситуація автоматично відобразиться на діяльності місцевого оператора системи розподілу. Якщо оператор системи розподілу не виконає вимогу «Укрінтеренерго» з вимкнення споживача, то обсяги електричної енергії, використані споживачем після дати, зазначеної у вимозі про відключення, покладаються адміністратором розрахунків на оператора системи розподілу як втрати, тобто збитки (п. 7.10 Правил роздрібного ринку електричної енергії). А водоканал і так уже винен оператору системи розподілу – 1,692 млрд. грн. (всього), у тому числі 1,178 млрд. грн. – за розподіл та електроенергію.

«Щоб і у харків’ян, і в інших містах (бо такі борги по країні – правило, а не виключення) не було перебоїв з водопостачанням, необхідні системні рішення з врегулювання ситуації на державному рівні. Як і у цілому ланцюжку боргів  в енергосекторі, обсяг яких вже давно перевищив 100 млрд. грн., – констатував експерт.

Раніше мер міста Ігор Терехов розповідав, що вже сьогодні у Харкові працюють над новою енергетичною системою − так званим «енергетичним островом» для того, щоб Харків не залежав від інших міст і регіонів України, оскільки місто не має власної генерації.

За словами Терехова, місто співпрацює з міжнародними партнерами − Світовим банком, урядом Німеччини, ЄБРР, Європейським інвестиційним банком, з такими агенціями, як USAID, для того, щоб місто мало незалежну генерацію. 

Також для того, щоб уникнути вимушених енергетичних обмежень бізнесу потрібно активніше імпортувати електроенергію для власних потреб. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго». Зазначається, що споживання електроенергії тримається на високому рівні.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжуватиме комбіновані удари по енергетиці, тому українцям варто готуватися до блекаутів.

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Теги: Харків бюджет водопостачання послуги втрати відключення

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