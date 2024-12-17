Єврокомісія почала розслідування проти TikTok на тлі виборів у Румунії

Тривалість розслідування залежить від складності справи та співпраці TikTok з Єврокомісією

Регулятор розслідує, чи не було іноземного впливу на президентські вибори в Румунії за допомогою TikTok

Європейська комісія почала офіційне провадження проти соціальної мережі TikTok на тлі президентських виборів у Румунії. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

TikTok підозрюють у порушенні Закону про цифрові послуги (DSA). За правилами, TikTok має оцінювати та помʼякшувати системні ризики, повʼязані з доброчесністю виборів.

«Ми повинні захищати наші демократії від будь-якого іноземного втручання. Щоразу, коли ми підозрюємо таке втручання, особливо під час виборів, ми повинні діяти швидко і рішуче», – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Регулятор розслідує, чи не було іноземного впливу на президентські вибори в Румунії за допомогою TikTok та чи не порушила соцмережа європейські закони, не впоравшись з цими ризиками. Увагу зосередять на системі рекомендацій TikTok, зокрема на ризиках, повʼязаних зі скоординованим маніпулюванням. Також переглянуть політику сервісу щодо політичної реклами та платного політичного контенту.

Одна з підозр, яку розслідуватиме комісія, полягає в тому, чи старанно TikTok зменшував ризики, повʼязані з конкретними регіональними та мовними аспектами національних виборів.

Після відкриття провадження Єврокомісія продовжить збирати докази, наприклад, надсилатиме додаткові запити на інформацію, проводитиме інтервʼю, інспекції та запити на доступ до алгоритмів.

Тривалість розслідування залежить від складності справи та співпраці TikTok з Єврокомісією.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Джорджеску, який набрав 2120404 голосів.

Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією ультраправого кандидата в президенти. Спецслужби вказали, що Румунія стала ціллю російських гібридних операцій, включаючи кібератаки, викрадення даних і диверсії.

Також Джорджеску офіційно декларував «нульові» витрати на виборчу кампанію. Проте з'ясувалося, що один з облікових записів TikTok – bogpr, який належить громадянинові Румунії Богдану Пеширу, профінансував кампанію на понад мільйон євро. TikTok підтвердив платежі на $381 тис. за період з 24 жовтня по 24 листопада, спрямовані користувачам, які брали участь у просуванні Георгеску.

Як відомо, конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Анулювання результатів судді підтримали одноголосно. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. Тепер уряд повинен буде призначити нову дату виборів, і весь виборчий процес почнеться з початку, з реєстрації та затвердження кандидатів.