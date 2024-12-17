Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єврокомісія почала розслідування проти TikTok на тлі виборів у Румунії

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісія почала розслідування проти TikTok на тлі виборів у Румунії
Тривалість розслідування залежить від складності справи та співпраці TikTok з Єврокомісією
колаж: glavcom.ua

Регулятор розслідує, чи не було іноземного впливу на президентські вибори в Румунії за допомогою TikTok

Європейська комісія почала офіційне провадження проти соціальної мережі TikTok на тлі президентських виборів у Румунії. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

TikTok підозрюють у порушенні Закону про цифрові послуги (DSA). За правилами, TikTok має оцінювати та помʼякшувати системні ризики, повʼязані з доброчесністю виборів.

«Ми повинні захищати наші демократії від будь-якого іноземного втручання. Щоразу, коли ми підозрюємо таке втручання, особливо під час виборів, ми повинні діяти швидко і рішуче», – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Регулятор розслідує, чи не було іноземного впливу на президентські вибори в Румунії за допомогою TikTok та чи не порушила соцмережа європейські закони, не впоравшись з цими ризиками. Увагу зосередять на системі рекомендацій TikTok, зокрема на ризиках, повʼязаних зі скоординованим маніпулюванням. Також переглянуть політику сервісу щодо політичної реклами та платного політичного контенту.

Одна з підозр, яку розслідуватиме комісія, полягає в тому, чи старанно TikTok зменшував ризики, повʼязані з конкретними регіональними та мовними аспектами національних виборів.

Після відкриття провадження Єврокомісія продовжить збирати докази, наприклад, надсилатиме додаткові запити на інформацію, проводитиме інтервʼю, інспекції та запити на доступ до алгоритмів.

Тривалість розслідування залежить від складності справи та співпраці TikTok з Єврокомісією.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Джорджеску, який набрав 2120404 голосів.

Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією ультраправого кандидата в президенти. Спецслужби вказали, що Румунія стала ціллю російських гібридних операцій, включаючи кібератаки, викрадення даних і диверсії.

Також Джорджеску офіційно декларував «нульові» витрати на виборчу кампанію. Проте з'ясувалося, що один з облікових записів TikTok – bogpr, який належить громадянинові Румунії Богдану Пеширу, профінансував кампанію на понад мільйон євро. TikTok підтвердив платежі на $381 тис. за період з 24 жовтня по 24 листопада, спрямовані користувачам, які брали участь у просуванні Георгеску. 

Як відомо, конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Анулювання результатів судді підтримали одноголосно. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. Тепер уряд повинен буде призначити нову дату виборів, і весь виборчий процес почнеться з початку, з реєстрації та затвердження кандидатів.  

Читайте також:

Теги: вибори Єврокомісія розслідування послуги TikTok

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як відомо, Христя Фріланд – етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик
Віцепрем’єрка Канади, яка має українське походження, подала у відставку
Сьогодні, 01:38
У Сирії зміниться керівництво
Коли у Сирії з'явиться нова влада? Прогноз від Hürriyet
11 грудня, 12:25
Українська асоціація виробників феросплавів виступила проти підвищення тарифу на передачу електроенергії
Українська асоціація виробників феросплавів виступила проти підвищення тарифу на передачу електроенергії
9 грудня, 18:55
Кемі Дей очолює міську раду Единбурга з травня 2022 року
Натякав на секс у переписках. Українські біженки звинувачують топчиновника Шотландії у домаганнях
9 грудня, 14:03
Ймовірно, робот переносив наркотики клієнтам у Москві
По Москві розгулював робопес-наркокур'єр
2 грудня, 10:53
Елена Ласконі виступила із заявою після перемоги в першому турі виборів президента Румунії
Вибори в Румунії: кандидатка в президенти Ласконі попередила про небезпеку
25 листопада, 20:49
НАТО вестиме посилений контроль за тим, що відбувається на дні Балтійсього моря
НАТО взялось посилено контролювати підводну інфраструктуру Балтійського моря
21 листопада, 10:21
Традиційні обкладинки The Economist характеризуються символічним підходами до візуалізації важливих світових тем
The Economist випустив обкладинку-ребус з прогнозом на 2025 рік
19 листопада, 19:24
Жозеп Боррель висловився про парламентські вибори у Грузії
Європейський Союз скасував €120 млн, які попередньо виділяв Грузії
19 листопада, 08:14

Політика

Туреччина готується до масштабного наступу на Сирію – WSJ
Туреччина готується до масштабного наступу на Сирію – WSJ
Єврокомісія почала розслідування проти TikTok на тлі виборів у Румунії
Єврокомісія почала розслідування проти TikTok на тлі виборів у Румунії
Європейські миротворці в Україні: президент Фінляндії попередив про небезпеку
Європейські миротворці в Україні: президент Фінляндії попередив про небезпеку
У Сирії виявлено нове масове поховання. Режим Асада закатував понад 100 тис. людей
У Сирії виявлено нове масове поховання. Режим Асада закатував понад 100 тис. людей
Розвідка повідомила стратегію північнокорейських військ на Курщині
Розвідка повідомила стратегію північнокорейських військ на Курщині
У Китаї страчено чиновника, який привласнив сотні мільйонів доларів
У Китаї страчено чиновника, який привласнив сотні мільйонів доларів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
52K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
32K
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
19K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
12K
Кінець епохи у Німеччині: автомобіль Volkswagen Golf може отримати нову «прописку»

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua