Зеленський привітав старт зимової «єПідтримки» та анонсував нові програми

Президент нагадав, що отримані кошти можна витратити на оплату низки українських товарів і послуг

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже понад 1 мільйон 100 тисяч українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової підтримки й анонсував інші програми підтримки цієї зими й протягом наступного року. Про це він сказав у вечірньому зверненні грудня.

«Уже за перші пів дня роботи «єПідтримки» мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І в тому числі майже 300 тисяч заявок – на виплату для дітей. Тобто масштаб програми й темп реалізації хороші.

Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі – щоб на сто відсотків забезпечили все, що обіцяно людям. І також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими й протягом наступного року», – сказав президент.

Зеленський нагадав, що отримані кошти можна витратити на оплату низки українських товарів і послуг.

«Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю, можна буде купити й книжки за ці гроші. Ну і, звичайно, програма може стати також фактично програмою національного донату – якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону», – сказав президент.

Нагадаємо, від сьогодні, 1 грудня, можна отримати 1 000 грн «зимової єПідтримки» в «Дії». Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як подати заяву та куди можна витратити кошти.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації проєкту «зимової єПідтримки». Зокрема, уряд визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.

До слова, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала.