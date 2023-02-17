Якщо виповнилось 14 років: як оформити ID-паспорт за кордоном

Наразі послуга вже доступна у Польщі

Для українців, які перебувають у Польщі, доступна послуга оформлення першого паспорта громадянина у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Щоб отримати документ, достатньо звернутися до одного з відокремлених підрозділів ДП «Документ» у Варшаві, Кракові, Ґданську чи Вроцлаві

При собі треба мати такі документи:

свідоцтво про народження;

паспорт громадянина України одного або обох із батьків;

довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).

Прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і в порядку живої черги. Оплата за послуги здійснюється на місці за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Термін виготовлення першого паспорта громадянина України становить 20 робочих днів.

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У Мінінтеграції наголошують, що під час отримання готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім’я якої було оформлено документ, є обов’язковою.

Нагадаємо, що за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), нині у країнах Європи перебувають майже 8 млн українських переселенців. З 24 лютого з України до сусідніх держав виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.

За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше переселенців прийняли такі країни: