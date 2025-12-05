Головна Країна Суспільство
В Ужгороді музична школа придбала рояль за 2 млн грн

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
В Ужгороді музична школа придбала рояль за 2 млн грн
Кошти на покупку роялю для ужгородської музичної школи виділили з державного бюджету
фото: broughtonpianos.co.uk

Новий рояль встановлять у музичній школі до 10 грудня 2025 року

КЗ «Ужгородська музична школа № 1» Ужгородської міської ради 1 грудня зробила замовлення у ФОП Чайковський Олександр Іванович – рояль за 2,10 млн грн без ПДВ. Про це відомо з результатів тендеру в системі «Прозорро», пише «Главком».

Новий чорний акустичний рояль C. Bechstein Academy A 208 в «Ужгородській музичній школі № 1» встановлять до 10 грудня 2025 року. «Задовольняє будь-яким бажанням і підходить для будь-якого репертуару камерної музики чи великого сольного концерту» та «пропонує яскравий та динамічний широкий спектр звуку; ігровий стиль у ньому точний і збалансований. Ці спеціальні якості, а також доступна ціна здобули визнання численних музичних училищ та консерваторій у всьому світі», – так описують рояль преміумкласу на сайті українського представництва німецького виробника.

За даними видання «Наші Гроші», в українських інтернет-магазинах немає ринкової ціни рояля, який придбала школа лше на платформі «Пром.ЮА». Відомо що за кордоном ціни на цей інструмент вищі. У Нідерландах та Бельгії ця модель рояля коштує 60 900 євро – це 3 млн грн із ПДВ. У Британії рояль преміумкласу продають за 54 000 фунтів стерлінгів – 3,03 млн грн, у Швейцарії за 61 000 швейцарських франків, – 3,23 млн грн, а в Канаді та США за 119 867 канадських доларів – 3,64 млн грн.

Кошти на покупку рояля для музичної школи були взяті з державного бюджету за класифікацією «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами». У примітках до закупівлі зазначено, що рояль має бути класичним та призначений для професійного використання в музичних салонах, концертних залах, музичній школі для сольних та групових виступів. Його мають також використовувати для навчання дітей.

Виконавець замовлення ФОП Чайковський Олександр Іванович отримав його без конкуренції, адже торги більше нікого не зацікавили. Щоб взяти участь у цьому тендері Олександр Чайковський подав лист-гарантію від офіційного представника C. Bechstein в Україні – ТОВ «Грандпіано» Ірини Ноніашвілі, який продає подібні роялі. Цей лист був необідною умовою для участі в тендері. Врешті німецький представник надав Олександру Чайковському право представляти рояль на тендері.

Про Олександра Чайковського відомо, те що він зареєстрований підприємцем у Києві у 2019 році. Також він володіє київським ТОВ «Музична мануфактура» із Валерієм Луцьким. У «Є-Каталозі» зазначено, що це ТОВ єдине в Україні з повним циклом виробництва фортепіано.

Теги: гроші школа тендер Ужгород

