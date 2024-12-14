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Єгиптянин-лінгвіст розповів, чому пішов воювати за Росію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Єгиптянин-лінгвіст розповів, чому пішов воювати за Росію
Єгиптянин телефонує дружині
фото: скріншот із відео

На запитання, хто переможе у війні, окупант затягнув традиційну пісню, що нічого не знає і політикою не цікавиться

 

Збройні сили України взяли в полон єгиптянина, який воював на боці Росії. 35-річний чоловік із 2016 року жив у Санкт-Петербурзі. Встиг аж двічі одружитися, виховував дочку. Чоловік має вищу освіту, закінчив Ель-Мансурський університет, де здобув фах лінгвіста, володіє кількома мовами. Однак це не допомогло йому розібратися в ситуації, і він все одно вирушив убивати українців. На запитання ж, навіщо подався на війну, у інтерв’ю Дмитру Карпенку заявив, що його обдурили.

У Росії єгиптянин працював на різних роботах, готував шаурму, був м’ясником, водив рефрежиратор. Та коли на деякий час втратив заробіток, друг переконав його, що треба підписати контракт. Мовляв, там теж будеш водієм, нічого складного. Так нинішній полонений опинився у армії. Позивний йому дали Турок. Бо ж окупантам однаково, що турок, що єгиптянин, все одно якась «чурка».

Спершу новоспечений солдат і справді возив воду та їжу військовим, а пізніше його перевели у штурмовики. У полон потрапив під Кліщіївкою. Мав зайти на позиції та утримувати їх, але замість того якимось чином потрапив у бліндаж до ЗСУ.

На запитання ж, хто переможе у війні, окупант затягнув традиційну пісню, що нічого не знає і політикою не цікавиться.

Раніше журналіст Золкін, який три роки «допитує» окупантів, розказав, що його досі вражає у росіянах. 

Як відомо, понад сім мільйонів придатних для проходження служби російських чоловіків потенційно готові взяти участь у війні проти України. Про це йдеться в досліджені Європейського центру аналізу та стратегій (CASE) щодо мобілізаційного потенціалу РФ. В опитуванні взяли участь майже 2 тис. осіб в обласних центрах семи регіонів РФ.

За даними дослідження, 29,6% росіян припускають для себе можливість добровільної участі у так званій «СВО», підписавши контракт з Міністерством оборони РФ, – крім тих, хто вже взяв участь у війні. 13,2% готові воювати проти України «просто зараз» і без додаткових стимулів, а 16,4% – тільки за їхньої наявності, наприклад, за умови збільшення виплат або активного схвалення з боку родичів).

Як повідомлялося, жителі Москви, яких найменше торкнулися наслідки кровожерливої агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна проти України, найбільше підтримують продовження війни та бойових дій (58%). Натомість до 60% населення провінцій хочуть мирних переговорів.

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Теги: полон чоловік журналіст університет населення солдат

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