Скільки росіян готові воювати з Україною за гроші: результати опитування

Мільйони росіян готові піти на фронт за гроші, їх вистачить, щоб продовжувати війну з Україною ще кілька років

РФ зможе кілька років воювати з Україною без оголошення нової хвилі мобілізації

Понад сім мільйонів придатних для проходження служби російських чоловіків потенційно готові взяти участь у війні. Про це йдеться в досліджені Європейського центру аналізу та стратегій (CASE) щодо мобілізаційного потенціалу РФ. В опитуванні взяли участь майже 2 тис. осіб в обласних центрах семи регіонів РФ.

За даними опитування 29,6% росіян припускають для себе можливість добровільної участі у так званій «СВО», підписавши контракт з Міністерством оборони РФ, – крім тих, хто вже взяв участь у війні. 13,2% готові воювати проти України «просто зараз» і без додаткових стимулів, а 16,4% – тільки за їхньої наявності, наприклад, за умови збільшення виплат або активного схвалення з боку родичів).

Скільки росіян готові воювати проти України скріншот

Нагадаємо, провідний російський економіст Владислав Іноземцев в інтерв'ю «Главкому» заявив, що 28 млн росіян стали краще жити через війну. «Ці люди зосереджені здебільшого в середніх і великих містах. І, звісно, у тих людей, які стали жити краще, ще й сім'ї є, тобто і члени сімей, цілком імовірно, стали жити краще», – каже він.

Раніше 52% росіян висловилися за мирні перемовини з Україною та закінчення війни. Натомість 36% росіян вважають, що Росія має продовжувати так звану «СВО» на території України.

Як повідомлялося, жителі Москви, яких найменше торкнулися наслідки кровожерливої агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна проти України, найбільше підтримують продовження війни та бойових дій (58%). Натомість до 60% населення провінцій хочуть мирних переговорів.

До слова, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдалі західні санкції. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на низку економістів та аналітиків. Видання зазначає, що російська економіка перегрілась лише частково. Так, диктатору Володимиру Путіну потрібно щомісячно поповнювати лави армії на 20 тис. осіб через високий рівень смертності та поранень. Однак в підсумку в країні зафіксована майже повна зайнятість та стрімке зростання заробітної плати.