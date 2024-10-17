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Який регіон РФ найбільше підтримує війну в Україні: опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Який регіон РФ найбільше підтримує війну в Україні: опитування
Майже половина росіян вважає, що рішення Путіна розпочати так звану «СВО» принесли загибель, горе і страждання
фото з відкритих джерел

Більша частина жителів російської столиці підтримують продовження військової агресії проти України

Жителі Москви, яких найменше торкнулися наслідки кровожерливої агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна проти України, найбільше підтримують продовження війни та бойових дій (58%). Натомість до 60% населення провінцій хочуть мирних переговорів. Про це йдеться в опитуванні від «Левада-Центру», повідомляє проєкт «Хочу жить».

Майже половина росіян вважає, що рішення Володимира Путіна розпочати так звану «СВО» принесли загибель, горе і страждання. 47% опитаних стверджують, що війна принесла більше шкоди, ніж користі, перш за все це вищезгадані загибель людей, загальне горе і страждання, а також погіршення економічної ситуації. У зворотному впевнені лише 28%, і це на 10% менше, ніж торік.

Також зменшується кількість тих, хто вважає проведення так званої «СВО» успішним для Росії. Від початку року цей показник впав із 70% до 60%. Зате стабільно високою залишається підтримка росіян проведення обміну полоненими: 87% вважають обмін бажаним, ще 7% – допустимою умовою можливої мирної угоди.

Нагадаємо, у Курській області росіяни вклинюються у фланг Збройним силам України, а також безуспішно штурмують позиції українських захисників на Донеччині.

Як повідомлялося, Росія продовжує стикатися з нестачею робочої сили. Так, у третьому кварталі 2024 року країна знову досягла позначки рекордного дефіциту кадрів.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що імовірність закінчення війни в Україні найближчим часом «дуже висока».

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Теги: Москва росія росіяни війна путін

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