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Журналіст Золкін, який три роки «допитує» окупантів, розказав, що його досі вражає у росіянах

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Журналіст Золкін, який три роки «допитує» окупантів, розказав, що його досі вражає у росіянах
Так, блогер пояснив, що під час інтерв’ю росіяни не приховують, що «були на фронті як м'ясо», та що в армії у них все погано
фото: скриншот відео

«Більше половини полонених реально не розуміють, через кого вони потрапили «на м'ясо»

Український журналіст та блогер Володимир Золкін, який записує інтервʼю з військовополоненими, поділився своїми спостереженнями про психологію росіян. В інтерв’ю «Главкому» він розповів, що багато полонених не розуміють, хто винен у їхньому становищі, та впадають у ступор під час обговорення політики Путіна.

«Більше половини полонених реально не усвідомлюють, через кого вони потрапили «на м’ясо». Вони визнають, що в армії у них все погано, що їх відправляють на фронт, як гарматне м’ясо. Але коли доходить до питання про Путіна, настає ступор. Вони вірять у мантру: «цар хороший, бояри погані», – зазначив Золкін.

За його словами, це демонструє глибоку ментальну залежність росіян від пропаганди, яка культивує образ непогрішного лідера.
Золкін також розповів, що деякі полонені, які вже повернулися до Росії, створюють міфи про перебування у полоні. «Вони розповідають, що їх катували, хоча насправді виглядають краще, ніж до полону. Однак намагаються не згадувати про мене, щоб не привертати увагу до моїх ресурсів», – додав він.

Нагадаємо, Володимир Золкін відомий своєю роботою з російськими військовополоненими. У своїх інтерв’ю він намагається не лише документувати їхні історії, а й аналізувати мотиви та сприйняття війни в їхній свідомості. 

Як відомо, понад сім мільйонів придатних для проходження служби російських чоловіків потенційно готові взяти участь у війні проти України. Про це йдеться в досліджені Європейського центру аналізу та стратегій (CASE) щодо мобілізаційного потенціалу РФ. В опитуванні взяли участь майже 2 тис. осіб в обласних центрах семи регіонів РФ.

За даними дослідження, 29,6% росіян припускають для себе можливість добровільної участі у так званій «СВО», підписавши контракт з Міністерством оборони РФ, – крім тих, хто вже взяв участь у війні. 13,2% готові воювати проти України «просто зараз» і без додаткових стимулів, а 16,4% – тільки за їхньої наявності, наприклад, за умови збільшення виплат або активного схвалення з боку родичів).

Як повідомлялося, жителі Москви, яких найменше торкнулися наслідки кровожерливої агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна проти України, найбільше підтримують продовження війни та бойових дій (58%). Натомість до 60% населення провінцій хочуть мирних переговорів.

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Теги: журналіст населення блогер фронт

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