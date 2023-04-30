Європейський суд покарав Україну за дії митниці та судів часів Януковича

Киянин, у якого було конфісковано інвалідні коляски, виграв справу в Європейському суді

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення у справі «Лаптєв проти України». Згідно з вердиктом, наша країна повинна компенсувати заявнику 69,2 тис. євро матеріальної шкоди, повідомляє «Главком» з посиланням на рішення ЄСПЛ від 13 квітня.

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За матеріалами справи у грудні 2012 року Київська регіональна митниця склала протокол про адміністративне правопорушення стосовно столичного бізнесмена Вадима Лаптєва. Його звинуватили у внесенні неправдивих відомостей про митну вартість імпортованих інвалідних колясок та деталей до них.

Заявник оскаржив цей протокол у Солом’янському райсуді. Феміда закрила справу через відсутність складу адміністративного правопорушення. Суд також відхилив припущення митних органів про можливе ухилення бізнесмена від сплати податків.

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Водночас Апеляційний суд Києва на початку квітня 2013 року скасував рішення суду першої інстанції і виніс остаточне рішення: оштрафував Вадима Лаптєва на 341,6 тис. грн і конфіскував завезене медичне обладнання.

Європейський суд вивчив скаргу киянина і наголосив: термін притягнення Лаптєва до відповідальності минув на дату, коли апеляційний суд Києва ухвалив рішення. На думку ЄСПЛ, саме рішення апеляції було винесено без наведення пояснень чи обґрунтування. Зокрема, було лише відтворено зміст протоколу про адмінправопорушення та не було наведено конкретних міркувань щодо аргументів заявника.

«З огляду на зазначене Європейський суд дійшов висновку, що втручання у право заявника на мирне володіння своїм майном у цій справі не можна вважати законним», – наголосив ЄСПЛ.

Таким чином, Європейський суд констатував: стосовно київського підприємця було порушено статтю 1 Протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.