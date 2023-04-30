Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Європейський суд покарав Україну за дії митниці та судів часів Януковича

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Європейський суд покарав Україну за дії митниці та судів часів Януковича
Україна має компенсувати позивачу майже 70 тис. євро
фото: depositphotos.com

Киянин, у якого було конфісковано інвалідні коляски, виграв справу в Європейському суді

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення у справі «Лаптєв проти України». Згідно з вердиктом, наша країна повинна компенсувати заявнику 69,2 тис. євро матеріальної шкоди, повідомляє «Главком» з посиланням на рішення ЄСПЛ від 13 квітня.

За матеріалами справи у грудні 2012 року Київська регіональна митниця склала протокол про адміністративне правопорушення стосовно столичного бізнесмена Вадима Лаптєва. Його звинуватили у внесенні неправдивих відомостей про митну вартість імпортованих інвалідних колясок та деталей до них.

Заявник оскаржив цей протокол у Солом’янському райсуді. Феміда закрила справу через відсутність складу адміністративного правопорушення. Суд також відхилив припущення митних органів про можливе ухилення бізнесмена від сплати податків.

Водночас Апеляційний суд Києва на початку квітня 2013 року скасував рішення суду першої інстанції і виніс остаточне рішення: оштрафував Вадима Лаптєва на 341,6 тис. грн і конфіскував завезене медичне обладнання.

Європейський суд вивчив скаргу киянина і наголосив: термін притягнення Лаптєва до відповідальності минув на дату, коли апеляційний суд Києва ухвалив рішення.  На думку ЄСПЛ, саме рішення апеляції було винесено  без наведення пояснень чи обґрунтування. Зокрема, було лише відтворено зміст протоколу про адмінправопорушення та не було наведено конкретних міркувань щодо аргументів заявника.

«З огляду на зазначене Європейський суд дійшов висновку, що втручання у право заявника на мирне володіння своїм майном у цій справі не можна вважати законним», – наголосив ЄСПЛ.

Таким чином, Європейський суд констатував: стосовно київського підприємця було порушено статтю 1 Протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Читайте також: В’язень виграв Європейський суд. Україна готується до великих відшкодувань
Теги: суд гроші ЄСПЛ Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вступ України до НАТО не відбудеться автоматично»
Фінляндія у НАТО. А коли приймуть Україну?
5 квiтня, 11:06
Чи зможуть народні депутати виправдати довіру українців
Три питання, які треба поставити кожному політику після війни
21 квiтня, 10:25
Як пояснив секретар РНБО, росіяни хочуть вийти на переговори, через що й роблять усе можливе та неможливе
Данілов пояснив, навіщо Путін передав Білорусі «Іскандери»
4 квiтня, 18:11
Полонений український морпіх Антон Чередник у суді
«Убив маріупольця, який не знав про паляницю»: РФ вперше судить українського військового – ЗМІ
7 квiтня, 02:42
Представники ПЦУ готові до діалогу із священниками УПЦ МП
ПЦУ спростувала міф щодо канонічності Московського патріархату
6 квiтня, 18:31
Російські хакери зламують відеокамери українських кафе
Російські хакери зламують відеокамери українських кафе
12 квiтня, 07:33
Президент України Володимир Зеленський закликав світових партнерів бути ще активнішими у питанні відновлення України у післявоєнний період
Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета – звернення Зеленського (відео)
12 квiтня, 22:58
На сьогоднішній день в Україні розмінування проводять більше 2600 саперів
Розмінування розтягнеться на десятиліття. Україна звернулася з проханням до партнерів
22 квiтня, 12:43
речник Пентагону Патрік Райдер
У США обговорять пришвидшення постачань зброї в Україну (відео)
28 квiтня, 01:34

Суспільство

Європейський суд покарав Україну за дії митниці та судів часів Януковича
Європейський суд покарав Україну за дії митниці та судів часів Януковича
Село, в якому сидить під арештом митрополит Павло, готується перейти в Українську церкву
Село, в якому сидить під арештом митрополит Павло, готується перейти в Українську церкву
У Києві помер ветеран АТО, учасник Революції гідності Дмитро Двойченков
У Києві помер ветеран АТО, учасник Революції гідності Дмитро Двойченков
Водій маршрутки на Рівненщині образив військового: реакція місцевої влади
Водій маршрутки на Рівненщині образив військового: реакція місцевої влади
Камалія, яка розстається з чоловіком-мільярдером, потрапила в реєстр боржників
Камалія, яка розстається з чоловіком-мільярдером, потрапила в реєстр боржників
Хвилина мовчання: згадаймо одеського активіста та добровольця Сергія Коноваленка
Хвилина мовчання: згадаймо одеського активіста та добровольця Сергія Коноваленка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
У яку валюту вкладати гроші українцям: експерт дав несподівану пораду
7843
Чи існує Бог і хто створив Всесвіт? Інтерв’ю зі штучним інтелектом ChatGPT
4965
30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4641
Нічні обстріли Херсонщини та пожежа на російському заводі: головне за ніч
3994
Вагнерівець, тікаючи від ЗСУ, загубив штани та спіднє: кумедне відео
3784
Село, в якому сидить під арештом митрополит Павло, готується перейти в Українську церкву

Новини

Пригожин погрожує вивести свої війська з Бахмута і боїться українського контрнаступу Сил оборони – ISW
Сьогодні, 08:23
Окупанти за добу здійснили 58 атак в гарячих точках Донеччини – Генштаб
Сьогодні, 07:36
На Дніпропетровщині працювало ППО – соцмережі
Сьогодні, 03:34
На Херсонщині пролунали потужні вибухи – соцмережі
Сьогодні, 03:02
У Брянській області обстріл: спалахнула пожежа та обвалився будинок
Сьогодні, 01:59
У ЗСУ назвали кількість пілотів, котрі вже готові до польотів на F-16
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту