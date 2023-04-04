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Данілов пояснив, навіщо Путін передав Білорусі «Іскандери»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов пояснив, навіщо Путін передав Білорусі «Іскандери»
Як пояснив секретар РНБО, росіяни хочуть вийти на переговори, через що й роблять усе можливе та неможливе
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Що стосується ядерної зброї - чистий блеф Російської Федерації».

Вихваляння Росії про передачу Білорусі комплексів «Іскандер-М», які можуть нести ядерні заряди, є звичайним блефом заради переговорів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час дискусії «Україна перед обличчям зовнішніх викликів».

«Що стосується ядерної зброї – чистий блеф Російської Федерації. У них є велике бажання якомога швидше вийти на перемовини і за нашими спинами домовлятися, щоб з ними сіли за стіл переговорів», – сказав Данілов.

Як пояснив секретар РНБО, росіяни хочуть вийти на переговори, через що й роблять усе можливе та неможливе «щоб все це відбулося, в тому числі й так званий ядерний шантаж».  «Якщо Росія поставить саме боєголовки, тому що зараз там є засоби донесення, як сказав міністр оборони Російської Федерації, «Іскандер-М», я можу сказати, що вони будуть і надалі пробувати нагнітати цю ситуацію», – додав Данілов.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що збройним силам Білорусії передано оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні. 

Теги: росія міністр путін Сергій Шойгу Україна Олексій Данілов шантаж переговори росіяни ядерна зброя Білорусь

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