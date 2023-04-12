Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські хакери зламують відеокамери українських кафе

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російські хакери зламують відеокамери українських кафе
фото з відкритих джерел

Російські хакери діють креативно, працюючи на армію окупантів

Російські хакери зламують камери відеоспостереження в українських кафе, щоб відстежити з їхньою допомогою рух колон військової техніки. Про це заявив представник Агентства національної безпеки (АНБ) США Роб Джойс, повідомляє Reuters.

«Вони діють креативно. Ми спостерігаємо, як російські хакери підключаються не тільки до працюючих публічних вебкамер, щоб стежити за колонами та поїздами які доставляють допомогу Україні, а також вони вишукують камери стеження в кафе, щоб і далі бачити потрібну їм дорогу», – повідомив Джойс.

Представник АНБ зазначив, що камери на міських площах росіян цікавлять менше.

Він також додав, що окрім камер, російські хакери й надалі намагаються зламати українські системи. Зокрема, вони постійно намагаються проникнути до комп’ютерів американських військових підприємств та транспортних компаній, щоб дізнатися більше інформації про постачання зброї Україні.

Як відомо, абсолютна більшість кібератак РФ наразі сфокусовані на Україні. За даними Департаменту кібербезпеки СБУ, у 2023 році кіберфахівці СБУ вже нейтралізували понад 550 таких загроз

Читайте також: Хто зараз виграє у російсько-українській кібервійні
Теги: Україна війна росія хакер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські хакери атакували сайти НАТО
Російські хакери атакували сайти НАТО
13 лютого, 03:16
Російські хакери опинилися у санкційному списку США та Великої Британії
США та Велика Британія покарають російських хакерів Trickbot
9 лютого, 16:00
Хакери РФ поширюють заражене програмне забезпечення через торенти
Держспецзв'язок попередив про можливу хакерську загрозу з РФ
19 березня, 14:16

Події в Україні

Російські хакери зламують відеокамери українських кафе
Російські хакери зламують відеокамери українських кафе
Яку частину Бахмута контролюють війська РФ і яка тут роль «Вагнера»: оцінка ISW
Яку частину Бахмута контролюють війська РФ і яка тут роль «Вагнера»: оцінка ISW
40 нових карет швидкої допомоги придбають за кошти, зібрані через UNITED24: деталі
40 нових карет швидкої допомоги придбають за кошти, зібрані через UNITED24: деталі
Канада дає військову допомогу Україні, РФ вдарила по Оріхову та Гуляйполю. Головне за 11 квітня
Канада дає військову допомогу Україні, РФ вдарила по Оріхову та Гуляйполю. Головне за 11 квітня
Ви досі не заборонили Московську церкву? Екснардеп звернувся до жителів і влади Бучі
Ви досі не заборонили Московську церкву? Екснардеп звернувся до жителів і влади Бучі
У «Гвардії наступу» з’явиться ще одна бригада
У «Гвардії наступу» з’явиться ще одна бригада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Дефолт настане вже восени?
22K
В’язень виграв Європейський суд. Україна готується до великих відшкодувань
16K
Росія випустила ракету по Казахстану
7710
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
4121
«Мені вже не соромно дивитися у дзеркало». Російський депутат втік із РФ
3900
Чи можна носити георгіївську стрічку? Суд Молдови дав неочікувану відповідь

Новини

ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:48
«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут», – окупант (перехоплення)
Сьогодні, 04:24
Боєприпаси для фронту: в яких саме ЗСУ відчувають гостру потребу
Сьогодні, 03:07
У Горлівці окупанти вбили відому колаборантку
Сьогодні, 02:30
Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала
Сьогодні, 00:57
На Донеччині загинув гранатометник з Прикарпаття (фото)
Вчора, 23:24

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту