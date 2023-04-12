Російські хакери зламують відеокамери українських кафе

Російські хакери діють креативно, працюючи на армію окупантів

Російські хакери зламують камери відеоспостереження в українських кафе, щоб відстежити з їхньою допомогою рух колон військової техніки. Про це заявив представник Агентства національної безпеки (АНБ) США Роб Джойс, повідомляє Reuters.

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«Вони діють креативно. Ми спостерігаємо, як російські хакери підключаються не тільки до працюючих публічних вебкамер, щоб стежити за колонами та поїздами які доставляють допомогу Україні, а також вони вишукують камери стеження в кафе, щоб і далі бачити потрібну їм дорогу», – повідомив Джойс.

Представник АНБ зазначив, що камери на міських площах росіян цікавлять менше.

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Він також додав, що окрім камер, російські хакери й надалі намагаються зламати українські системи. Зокрема, вони постійно намагаються проникнути до комп’ютерів американських військових підприємств та транспортних компаній, щоб дізнатися більше інформації про постачання зброї Україні.

Як відомо, абсолютна більшість кібератак РФ наразі сфокусовані на Україні. За даними Департаменту кібербезпеки СБУ, у 2023 році кіберфахівці СБУ вже нейтралізували понад 550 таких загроз.