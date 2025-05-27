«Їхнє гасло – «Іду на ви!». Сирський привітав воїнів ССО

Сирський: їхній колір – сталевий, гасло – «Іду на ви!», а символ – вовкулака, що вказує на їхні «нелюдські здібності»

Сирський привітав воїнів ССО: «Ви – ті, хто робить неможливе»

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський привітав воїнів Сил спеціальних операцій (ССО) з їхнім професійним святом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

«Побратими та посестри! Вітаю з професійним святом!» – звернувся Сирський до захисників, відзначивши, що саме 27 травня Президент України підписав Указ про встановлення Дня Сил спеціаційних операцій Збройних Сил України.

Ця дата має особливе значення, адже 27 травня 2014 року воїни полків спецпризначення, які згодом стали основою ССО, разом з іншими підрозділами Сил оборони провели операцію зі звільнення нового терміналу Донецького аеропорту та встановили там український прапор.Сирський підкреслив, що ССО – це ті, «хто робить неможливе».

«Вони заходять у тил до ворога – з повітря, з води, по землі. Порушують логістику, вводять противника в оману, дезорієнтують його, змушують перекидати сили й оголювати напрямки. Завдають ударів там, де ворог не чекає. І тихо повертаються».

Головнокомандувач згадав також символи ССО: їхній колір – сталевий, гасло – «Іду на ви!», а символ – вовкулака, що вказує на їхні «нелюдські здібності».

Сирський наголосив на значному внеску воїнів ССО у ключові операції війни, зокрема у боях за Київ, Чернігів, Суми, Харків, звільнення острова Зміїний та Херсона, оборону Бахмута, Авдіївки, Часового Яру, а також активні дії на Курщині. Він додав, що ССО провели «чимало успішних операцій в глибокому тилу ворога і ще не раз здивують світ».

«Ваша робота – тиха, але результативна. Ваші дії – невидимі, але рішучі», – підкреслив Сирський, висловивши подяку кожному та кожній за службу.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський своїм указом №346/2025 установив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ. Так, указ від 26 липня 2016 року № 311/2016 «Про День Сил спеціальних операцій Збройних сил України» втратив чинність. Рішення було прийнято у звʼязку з «метою започаткування нових військових традицій».

«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: установити в Україні День Сил спеціальних операцій ЗСУ, який відзначати щороку 27 травня», – йдеться в документі.