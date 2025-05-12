12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендується проводити генеральне прибирання

12 травня відзначається Міжнародний день медсестер та Всесвітній день меланоми. Віряни вшановують пам'ять святого Єпіфанія.

День медичної сестри

12 травня – День медичної сестри. Це один зі способів висловити подяку медичним сестрам за щоденну роботу та визнання важливості медсестринського фаху на державному рівні.

День медичної сестри відзначається з моменту об’єднання сестер милосердя зі 141 країни в професійну громадську організацію – міжнародну раду медичних сестер. Вперше служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни англійкою Флоренс Найнтінгейл. Всесвітній день медичних сестер, за рішенням Міжнародної організації Червоного хреста, є саме на її честь, у день її народження – 12 травня. Тоді й сформувався стійкий стереотип: медсестра – це санітарка, яка виносить з поля бою поранених або стоїть біля операційного столу.

Всесвітній день меланоми

Цей день має на меті привернути увагу до зростаючої поширеності злоякісної меланоми – серйозного виду раку шкіри.

Меланома порівняно з іншими видами раку може здатися менш складною для розуміння. Проте, під її зовнішньою простотою ховається набагато більше, ніж здається на перший погляд. Декілька випадків меланоми не потребують негайного лікування й можуть пройти самі по собі. Важливо розуміти, що навіть якщо ви ніколи не мали сонячних опіків, ризик розвитку меланоми зберігається.

Цікаво, що меланома не завжди починається з уже існуючої родимки. Вона може з’явитися на здоровій шкірі, іноді навіть безбарвною, що робить її важчою для виявлення на ранніх стадіях. Це ще раз підкреслює важливість регулярних перевірок шкіри та обізнаності про цей тип раку.

Меланома – це не просто «незвичайна» родимка, це сигнал, який не можна ігнорувати. Часом саме швидка реакція може врятувати життя.

Яке сьогодні релігійне свято

12 травня віряни вшановують пам’ять святого Єпіфанія. Він був палестинським монахом, а також єпископом у місті Саламін, що в Кіпрі. Єпіфанія вважають одним із ранніх Отців Церкви. Найбільше він прославився тим, що викривав єресь. А головним вченням вважав письмена Орігена. Погляди Єпіфанія склалися під впливом аскетів Єгипту та Палестини, які боролися з аріанством.

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Що не можна робити цього дня

Не діліться з жодною людиною своїми планами – вони не здійсняться.

Не можна занурюватися з головою у водойму – водяник може потягнути на дно.

Генеральне прибирання краще перенести на інший день – можна посваритися з близькою людиною.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: сильний вітер – на зливи;

На небі вночі багато зірок – буде хороший врожай;

Літають хрущі – буде посушливим літо;

Спекотна погода – буде холодно наприкінці травня.

Пам’ятні події 12 травня

996 рік – у Києві освятили першу в Київській Русі кам'яну церкву Десятинну;

1311 рік – інквізиція у Франції публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів;

1364 рік – у Кракові створено Ягеллонський університет;

1497 рік – Папа Римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу;

1551 рік – у Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена засновано університет Сан»Маркос – перший на американському континенті;

1881 рік – встановлено французький протекторат над Тунісом;

1926 рік – Руал Амундсен і Умберто Нобіле здійснили політ на дирижаблі над Північним полюсом;

1929 рік – у Львові створено організацію письменників Західної України – «Гроно»;

1937 рік – компанія BBC провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI);

1993 рік – Естонію прийнято до Ради Європи;

1994 рік – Азербайджан та Нагірно-Карабаська Республіка припинили військові дії на підставі Бішкекського протоколу;

2004 рік – в англіканській церкві ввели посаду вебсвященика, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет;

2007 рік – Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі «Євробачення-2007», поступившись Марії Шерифович із Сербії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Артем, Василь, Феодот, Богдан, Филимон та Іван.