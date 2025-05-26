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Зеленський змінив дату святкування Дня Сил спеціальних операцій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський змінив дату святкування Дня Сил спеціальних операцій
27 травня 2014 року воїни полків спецпризначення провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту
фото з відкритих джерел

Нову дату було обрано неспроста

Президент України Володимир Зеленський своїм указом установив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №346/2025.

Так, указ від 26 липня 2016 року № 311/2016 «Про День Сил спеціальних операцій Збройних сил України» втратив чинність. Рішення було прийнято у звʼязку з «метою започаткування нових військових традицій».

«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: установити в Україні День Сил спеціальних операцій ЗСУ, який відзначати щороку 27 травня», – йдеться в документі.

Як зазначило командування Сил спеціальних операцій, дату було обрано не випадково. «У цей день 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили прапор України», – кажуть військові.

Водночас окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака, дата 29 липня визначена днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.

Нагадаємо, оператори восьмого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї на Курщині.

Як повідомлялося, Сили спеціальних операцій ЗСУ звітують про продовження виконання завдань у Курській області РФ та взяття в полон російських військових.

До слова, Сили спеціальних операцій ЗСУ створили спеціальну платформу, де кожен охочий може долучитися до руху опору. Для цього необхідно заповнити відповідну анкету на сайті opir.org.ua.

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Теги: Володимир Зеленський свята

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