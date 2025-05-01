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Державні і міжнародні свята та пам'ятні дати в травні 2025 року

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
Тетяна Єрмоленко
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Державні і міжнародні свята та пам'ятні дати в травні 2025 року
Травень – місяць розквіту пізньої весни, і цього місяця українці відзначають багато важливих свят та пам'ятних дат
фото: unsplash.com

Календар робочих, вихідних та святкових днів за травень

Останній місяць весни несе з собою чимало важливих свят та пам’ятних днів. Серед них найбільш важливими вважаються День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, День праці та День Європи.

Також у травні вітають українських піхотинців з професійним святом.

Робочі, святкові та вихідні дні у травні 2025 року

У травні 2025 року буде такий розподіл робочих та вихідних днів:

  • 20 робочих днів (понеділок-п'ятниця): 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 травня.
  • 9 вихідних днів (суботи та неділі): 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31 травня.

Нагадуємо, що в умовах дії закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» додаткові вихідні не встановлюються.

Важливі дати у травні 2025 року: свята та пам'ятні дні

Міжнародні й державні свята у травні 2025 року
Міжнародні й державні свята у травні 2025 року
інфографіка: glavcom.ua 

1 травня – Свято Весни і Праці та Міжнародний день солідарності трудящих.

3 травня – Всесвітній день свободи преси, Всесвітній день Сонця; Міжнародний день кондитера, День міста Львів.

4 травня – Міжнародний день пожежників.

5 травня – Міжнародний день акушерки; Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю.

6 травня – День піхоти України.

7 травня – День радіо; День міста Івано-Франківськ.

8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

9 травня – День Європи в Україні.

11 травня – День матері в Україні.

12 травня – Всесвітній день медичних сестер.

15 травня – День вишиванки в Україні; Міжнародний день захисту клімату; Міжнародний день сім'ї.

17 травня – Всесвітній день лікаря-пульмонолога; День науки в Україні.

18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу; День боротьби за права кримськотатарського народу; День пам'яті жертв політичних репресій, Міжнародний день музеїв; Всесвітній день пам'яті померлих від СНІДу.

20 травня – День банківських працівників України; Всесвітній день метролога; Всесвітній день травматолога.

21 травня – Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку.

22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття.

23 травня – День Героїв; День морської піхоти України.

24 травня – День слов'янської писемності і культури; Європейський день парків.

25 травня – День міста Київ; Міжнародний день зниклих безвісти дітей; День філолога; День хіміка.

29 травня – Міжнародний день миротворців ООН.

30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми і алергії; День жіночої емансипації.

31 травня – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України; Всесвітній день без тютюну.

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Теги: свята календар

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