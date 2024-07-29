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Зеленський відвідав передову та привітав бійців Сил спеціальних операцій зі святом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський відвідав передову та привітав бійців Сил спеціальних операцій зі святом
Президент відзначив воїнів державними нагородами
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський та Сирський заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака

У День Сил спеціальних операцій президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт ССО на Харківському напрямку поблизу Вовчанська, привітав воїнів зі святом і відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє Офіс президента.

Президент відзначив воїнів державними нагородами, зокрема двох героїв України, а 142-му навчально-тренувальному центру ССО присвоїв почесне найменування «імені генерал-хорунжого Всеволода Змієнка».

Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака щодо стратегії розвитку ССО та виконаних і запланованих завдань. Зокрема, Трепак розповів про три основні напрями діяльності ССО: психологічні операції та некінетичні дії, рух опору на тимчасово окупованих територіях та дії підрозділів спецпризначення.

Також обговорили подальше реформування та розвиток спроможностей ССО згідно із сучасними викликами та з використанням найкращого світового й вітчизняного досвіду, набутого з 2014 року.

Нагадаємо, сьогодні, 29 липня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це один з наймолодших родів сил у складі ЗСУ, бійці якого нерідко виконують найскладніші і найнебезпечніші завдання.

Ще у 2007 році Управління Сил спеціальних операцій було створено як структурний підрозділ Генерального штабу Збройних сил України. У такому форматі управління існувало до 2012 року.

Указ про відзначення 29 липня як Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ в липні 2016 року підписав тодішній президент України Петро Порошенко. У ньому зазначено, що це свято встановлено «з метою подальшого розвитку національних військових традицій, ураховуючи важливу роль ССО ЗСУ у забезпеченні обороноздатності держави».

Сьогодні Сили спеціальних операцій вважаються однією з найсучасніших складових ЗСУ та військовою елітою держави. Специфіка діяльності Сил спеціальних операцій робить їхні місії одними з найбільш утаємничених: часто про них стає відомо або лише в загальних рисах, або опісля значного проміжку часу.

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Теги: державні нагороди Харківщина президент Володимир Зеленський

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