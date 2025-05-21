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21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 травня – Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку
фото: depositphotos.com

Сьогодні не варто займатися важкою фізичною працею

21 травня відзначається Міжнародний день чаю, Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку та Всесвітній день медитації. Віряни вшановують рівноапостольних Костянтина та Олени (римського імператора, який запровадив християнство як державну релігію, та його матері).

Міжнародний день чаю

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Генеральна Асамблея ООН 21 грудня 2019 року офіційно затвердила свято «Міжнародний день чаю» (International Tea Day), яке відзначається щороку 21 травня.

Цей день покликаний стимулювати попит на чай, особливо в країнах-виробниках чаю з низьким рівнем споживання на душу населення, а також вирішити проблему скорочення споживання в традиційних країнах-імпортерах. Він сприяє сталому виробництву і споживанню чаю та підвищує обізнаність про його роль у боротьбі з голодом і бідністю.

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

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У 2001 році ЮНЕСКО прийняла загальну декларацію про культурне різноманіття, а в грудні 2002-го Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку. У 2003 році це свято вперше офіційно відзначили у всьому світі.

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку має за мету підвищення обізнаності суспільства щодо необхідності й важливості культурного розмаїття; сприяння поширенню позитивної думки та поваги до культурних меншин у кожній державі; уникнення конфліктів шляхом подолання негативних стереотипів стосовно плюралізму культур; привернення уваги людства до проблеми зникнення традицій.

Всесвітній день медитації

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Щорічно 21 травня відзначається неофіційне, проте актуальне сьогодні, у часи швидкого темпу життя, свято – Всесвітній день медитації (World Meditation Day).

Медитація народилась дуже давно: ще близько 1500 року до н.ч. народ Індії записав відомості про цю практику. І тоді, і зараз медитація є невіддільною частиною східних релігій. Медитативна практика допомагає відірватись від думок й буденного життя, подолати стресову напругу та відшукати шлях до власної душі.

Метою Всесвітнього дня медитації є залучення людства до медитативної практики, самопізнання, наголошення на необхідності очищення розуму та знаходження часу на себе.

Яке сьогодні релігійне свято

21 травня у церковному календарі – рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени. Костянтин перейшов на християнство і став першим імператором, який визнав християнство. 313 року він видав Міланський едикт, який гарантував віротерплячість для християн. Він підтримував Церкву, будував церкви та відновлював релігійні об’єкти.

Олена Константинопольська відіграла важливу роль в історії, особливо в контексті християнства та Римської імперії. Вона виховала свого сина в християнстві та сприяла тому, щоб згодом Костянтин зробив християнство основною релігією Римської імперії.

Олена вирушила в паломництво до Єрусалима, де провела розкопки в місцях, пов’язаних із Ісусом Христом. За легендою, під час цих розкопок був знайдений Гроб Господній, Животворний Хрест та інші реліквії Страстей. Мощі святої Олени перебувають у різних храмах, включаючи один у Парижі, де вони зберігаються в саркофагу.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна бажати іншим зла, створювати конфліктні ситуації.
  • Заборонено займатися важкою фізичною працею.
  • Не можна витирати пилюку в будинку.

Народні прикмети

  • Яка погода цього дня така буде й восени.
  • Мерехтять зорі – бути дощам;
  • Якщо вночі і вдень тепло, то чекайте на затяжну негоду.
  • Кує зозуля – протягом всього першого літнього місяця буде тепло.

Пам’ятні події 21 травня

  • 1502 – Іспанський мореплавець Жуан да Нова, що перебував на службі у португальців, відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці
  • 1503 – Христофор Колумб відкрив Кайманові Острови
  • 1831 – У Харкові побачив світ перший в Україні альманах – «Український альманах».
  • 1840 – Нова Зеландія проголошена британською колонією
  • 1864 – після закінчення російсько-кавказької війни почалася масова депортація і винищення черкесів, геноцид черкеського народу.
  • 1900 – Російська імперія анексувала територію 64 сіл Маньчжурії на схід від Амуру.
  • 1904 – У Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА).
  • 1906 – в Санкт-Петербурзі вийшов перший номер газети «Український вісник».
  • 1916 – У Великій Британії вперше у світовій практиці введено «літній» час.
  • 1918 – У Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз.
  • 1919 – В Україні більшовики націоналізували всі річні та морські корабельні підприємства.
  • 1928 – Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образа Міккі Мауса.
  • 1929 – ухвала РНК СРСР про ознаки куркульського господарства.
  • 1937 – почала роботу перша експедиція, що дрейфувала, під назвою «Північний полюс».
  • 1992 – Кримський парламент скасував референдум про незалежність Криму, який планували на серпень.
  • 2006 – На референдумі населення Чорногорії проголосувало за незалежність від Сербії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Олена, Ілона.

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Теги: церква свята релігія традиції свято

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