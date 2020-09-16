В Умані зросла кількість хасидів, у яких виявили Covid-19



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Наразі в Умані перебуває близько 400 хасидів

Четверо хасидів вже одужали від коронавірусу

Коронавірус підтвердили вже у 10 хасидів, які прибули в Умань на святкування Рош га-Шана. Про це повідомляє APnews з посиланням на заяву мера Умані Олександра Цебрія в ефірі телеканалу ZIK.

«На сьогодні, за інформацією Міністерства внутрішніх справ та міграційної служби, на території міста знаходиться 2,5 тисячі паломників-хасидів. Ми провели ПЛР-тестування за кошти самих паломників і виявили 10 Covid-позитивних паломників. З них четверо повторно були протестовані, і тест у них негативний - це говорить про те, що вони вважаються здоровими. А шість - Covid-позитивних», - заявив Цебрій.

За його словами, хворі хасиди перебувають в готелі, який спеціально виділили для хворих на коронавірус паломників з легкою формою хвороби. При цьому мер Умані вказав, що тих, у кого виявлять середній або важкий перебіг хвороби, будуть госпіталізувати в інфекційне відділення міської лікарні.

Цебрій уточнив, що тестування на Covid-19 вже пройшли близько 400 хасидів, але точну кількість паломників в місті він не знає.

«Я не можу сказати, скільки їх точно, їх ніхто не рахував. У мене точної цифри немає. Ніхто не перераховував, скільки їх знаходиться на території міста. Я керуюся такими статистиками, які мені дала міграційна служба», - підсумував чиновник.

Раніше повідомлялося, що в місті Умань буде розгорнуто інфекційний госпіталь для прочан-хасидів, які хворіють на коронавірус у легкій формі.

Станом на 8 вересня в Умані на коронавірус захворіли шестеро хасидів.