Кабмін назвав кількість українців у «Армії відновлення» та скільки вони заробили
За весь час дії проєкту залучені до робіт українці заробили сотні мільйонів гривень
В рамках проєкту «Армія відновлення» в Україні залучили майже 48 тисяч безробітних громадян. З моменту його старту вони заробили 305 млн гривень, розповіла заступник голови Мінекономіки Тетяна Бережна.
Проєкт запустили восени 2022 року і зараз він діє на території 19 областей, а останньою до нього приєдналася Кіровоградська. Станом на сьогодні до громадських робіт залучено 48 тисяч безробітних українців – лідирує Харківська область, де трудяться понад 9 тисяч громадян.
Бережна наголосила, що «Армія відновлення» створена для людей, які тимчасово залишилися без роботи – для них передбачено зарплату від держави у розмірі не менше 6700 грн.
Найактивніші області:
- Харківська – 9180 осіб;
- Полтавська – 7037 осіб;
- Донецька – 5 734 особи;
- Чернігівська – 5 152 особи;
- Київська – 5140 осіб.
Керівництво кожної області самостійно визначає вид робіт, після чого повідомляє про це у Центр зайнятості. Безробітні, які перебувають на обліку, одержують відповідну пропозицію, з ними укладається трудовий договір.
Тетяна Бережна додала, що найчастіше «Армія відновлення» залучається до:
- робіт із забезпечення життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок бойових дій;
- розвантаження, розфасовки та доставки гуманітарки;
- надання соціальних послуг для ВПО;
- плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;
- допомоги з догляду за пораненими військовими у лікарнях;
- розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та доріг;
- облаштування блокпостів, укриттів та ін.
Нагадаємо, тема волонтерства вкрай актуальна в умовах повномасштабної війни, а допомога ЗСУ є найбільш популярним форматом волонтерства серед людей. В рамках опитування українці розповіли, яку кількість грошей у червні та липні 2023 року передали на Збройні сили України.
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