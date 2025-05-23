Німеччина збільшує чисельність своєї танкової бригади в Литві для стримування Росії

Наразі в Литві перебувають 400 німецьких військовослужбовців, до кінця року їх буде 500

Німеччина посилить свою танкову бригаду в Литві, щоб зміцнити східний фланг НАТО і протистояти Росії. До кінця 2027 року чисельність підрозділу буде збільшена до 5 тис. військовослужбовців із нинішніх 500. Про це пише Bloomberg.

Рішення ухвалено в рамках перегляду оборонної стратегії НАТО через вторгнення в Україну – після запиту з боку Литви, яка затиснута між російською Калінінградською областю та союзником кремля Білоруссю. Наразі в Литві перебувають 400 німецьких військовослужбовців, до кінця року їх буде 500.

Військові вже розпочали перші тренування та навчання, які будуть активізовані найближчими місяцями, повідомив представник Міноборони Німеччини.

У лютому 2026 року багатонаціональні сили НАТО в Литві підпорядкують 45-й танковій бригаді, внаслідок чого чисельність підрозділу збільшиться до 1800 осіб. До літа 2026 року Берлін планує розмістити в Литві майже 2000 солдатів.

Нагадаємо, Сполучені Штати розглядають виведення до 10 тис. військовослужбовців зі Східної Європи. Підрозділи, яких може торкнутись можливе рішення, є частиною 20 тис. військовослужбовців, яких експрезидент США Джо Байден розгорнув ще у 2022 році з метою зміцнення оборони країн, які межують з Україною.

Зазначимо, союзники США по НАТО почали розробляти угоду про значне збільшення витрат на оборону таким чином, щоб це могло задовольнити вимогу президента США Дональда Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.

Угода про витрати на оборону в масштабах, яких вимагає Трамп (жоден із 32 членів НАТО, включно зі США, не досяг цього порогу), стане найбільшим збільшенням витрат західних союзників з часів закінчення холодної війни. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підштовхує союзників погодитися на рівень 3,5% ВВП протягом наступних семи років, з додатковими 1,5%, виділеними на ширший набір витрат, пов'язаних з обороною.