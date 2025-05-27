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Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
Сухопутні війська: Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою
фото з відкритих джерел

Сухопутні війська попереджають про кримінальну відповідальність за перешкоджання роботі ТЦК та СП

Сухопутні війська Збройних Сил України застерегли громадян про серйозні наслідки за навмисне перешкоджання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Останнім часом у мережі значно зросла кількість відео, що фіксують такі дії, а деякі особи відкрито заохочують до них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Сухопутних військ.

У Сухопутних військах наголосили, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням.

Такі дії кваліфікуються за статтею 114-1 Кримінального кодексу України та передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

«Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою. Водночас перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що саботаж роботи цих установ безпосередньо впливає на здатність Збройних Сил України та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання.

Сухопутні війська акцентували увагу, що кожен громадянин, який досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії.

Сухопутні війська закликали всіх дотримуватися закону та сприяти зусиллям, спрямованим на захист країни.

Нагадаємо, на Чернігівщині правоохоронці затримали зловмисника, який напав на військовослужбовця та завдав йому тілесні ушкодження.

«25 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Прилуцького ТЦК та СП чоловік, доставлений для перевірки документів, здійснив напад на військового та завдав йому тілесні ушкодження, зокрема ножове поранення передпліччя», – йдеться в повідомленні поліції.

До слова, у Кременчуці група з семи осіб напала на двох представників ТЦК, застосувавши перцевий балончик та травматичний пістолет.

Зазначається, що протягом доби двох нападників ідентифікували і затримали. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці шукають решту нападників. Водночас слідство встановлює, чи могли зловмисники діяти на замовлення російських спецслужб.

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Теги: військові ТЦК

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