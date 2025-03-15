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Кротевич розповів, яке послання Путін передав оточеним у Маріуполі азовцям

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Кротевич розповів, яке послання Путін передав оточеним у Маріуполі азовцям
Кротевич пригадав, що азовці в Маріуполі отримали посилання від російського диктатора Володимира Путіна
фото: скріншот із відео

Азовцям було зрозуміло – якщо ти складаєш зброю, то вже не диктуєш правила

Ексначальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» підполковник Боган Кротевич із позивним Тавр розповів, як вони покидали «Азовсталь». Як інформує «Главком», про це він розказав у інтерв’ю проєкту «Бомбардир». Кротевич пригадав, що азовці навіть отримали посилання від російського диктатора Володимира Путіна.

Так, із боку Росії у перемовинах про вихід українських підрозділів із окупованого Маріуполя брав участь генерал Головного управління Генштабу Володимир Алєксєєв, який є етнічним українцем. «Азов» представляв командир Денис Редіс Прокопенко.

«Він (Алєксєєв, – ред.) передав слова від Путіна, точніше, він сказав від «першого». Говорив про повагу, про те, що наш підрозділ не буде «опозорен», тобто нас не будуть принижувати в полоні», – пояснив Тавр.

Як розказав Кротевич, азовцям було зрозуміло – якщо ти складаєш зброю, то вже не диктуєш правила. Але вони пристали на умови росіян, бо мали поранених, котрі повільно помирали.

Раніше підполковник Богдан Кротевич із позивним «Тавр» заявив, що виступає проти перемирʼя. Він вважає, що Україна ще може перемогти у війні.

Нагадаємо, «Тавр» приєднався до бригади у 2014 році, пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС і розвивав підрозділ, кажуть його побратими.

У 2021 році Богдан Кротевич очолив штаб «Азова». Після початку повномасштабного вторгнення Росії боєць долучався до управління обороною Маріуполя, був помічником командира.

Після повернення з російського полону у вересні 2022-го Тавр продовжив розвивати «Азов», координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року.

Повернувшись до виконання обовʼязків начштабу, Кротевич керував обороною та контрнаступальними діями «Азова» на Кремінському та Торецькому напрямках.

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Теги: путін Україна Азовсталь правила

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