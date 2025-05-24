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Захисниця «Азовсталі» Пташка відвідала відкриття пам’ятника полеглому коханому

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Захисниця «Азовсталі» Пташка відвідала відкриття пам’ятника полеглому коханому
У Жмеринці відкрили пам’ятник Ярославу Христюку
фото: Катерина Поліщук/Facebook

Катерина Поліщук: Була на відкритті памʼятника моєму полеглому коханому

Захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук із позивним Пташка відвідала відкриття пам’ятника своєму полеглому коханому, морському піхотинцю Ярославу Христюку, який боронив Маріуполь. Воно відбулося 23 травня у Жмеринці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Пташки та vinnitsa.info.

«Трошки мінусів впізнаваності. Сьогодні була на відкритті памʼятника моєму полеглому коханому. Кожна моя сльоза в ту ж секунду збирала навколо мене 15 журналістів, бо ж як пропустити таку картинку. А я навіть не мала куди сховатись, тому схлипувала в зачіску сестри», – написала Катерина Поліщук.

Захисниця «Азовсталі» Пташка відвідала відкриття пам’ятника полеглому коханому фото 1
скриншот

Ярослав Христюк був воїном 36-ї окремої бригади морської піхоти. З 2014 року боронив Україну від російської агресії. У 2022 році він героїчно загинув під час оборони Маріуполя, прикриваючи своїх побратимів. За мужність і героїзм нагороджений трьома орденами «За мужність» – І, ІІ та ІІІ ступенів, ставши повним кавалером цієї державної нагороди.

Захисниця «Азовсталі» Пташка відвідала відкриття пам’ятника полеглому коханому фото 2
фото: Жмеринська міська рада
Захисниця «Азовсталі» Пташка відвідала відкриття пам’ятника полеглому коханому фото 3
фото: Жмеринська міська рада
Пташка на початку повномасштабного вторгнення пішла на війну як парамедикиня до госпіталю в Маріуполі, щоб рятувати людей. Після того, як шпиталь розбомбили, разом із іншими медиками перебувала на «Азовсталі». Після цього захисниця потрапила до російського полону. У вересні 2022 року Україна повернула 215 захисників, 108 – із яких бійці полку «Азов». Серед них була й Пташка.

Нагадаємо, що 17 березня 2022 року, захищаючи рідну землю, у бою за Україну загинув молодший сержант ЗСУ, морський піхотинець Ярослав Христюк з позивним «Христос». Мати Героя Юлія розповідала, що син вирішив бути кулеметником щойно йому виповнилось 18 років, коли розпочалася війна в Україні у 2014 році. Він тоді сказав: «Мамуль, я мушу захищати країну! Ти пишатимешся мною, обіцяю!».

Військовий був коханим відомої військової парамедикині «Пташки» Катерини Поліщук. Вони хотіли одружитися, але не встигли.

Згодом захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук із позивним Пташка розповіла про дві важкі втрати під час повномасштабної війни. На фронті загинуло двоє близьких для дівчини людей – її друг Віталій та коханий Ярослав. Катерина Поліщук поділилася, що Віталій помер у неї на руках.

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Теги: військові Вінниччина пам'ятник

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Фото

Захисниця «Азовсталі» Пташка відвідала відкриття пам’ятника полеглому коханому
Захисниця «Азовсталі» Пташка відвідала відкриття пам’ятника полеглому коханому
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