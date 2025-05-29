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Із нагоди Дня Києва військові отримали відзнаки від столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Із нагоди Дня Києва військові отримали відзнаки від столиці
Нагороди для військових
фото: Київська міська державна адміністрація

Від громади Києва відзнаки вручив генерал-майор Володимир Кидонь

До Дня Києва військові отримали відзнаки від столиці: вісім медалей «Честь. Слава. Держава» та гість Подяк від Київського міського голови. Від громади Києва відзнаки вручив генерал-майор Володимир Кидонь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію

«Ці нагороди – не просто символи пошани. Це свідчення глибокої вдячності киян за вашу мужність, витримку та захист нашої країни та її столиці. Завдяки вам Київ живе, працює та розвивається. Ми разом робимо спільну важливу справу і ми впораємося», – зазначив Володимир Кидонь під час вручення нагород від імені Київського міського голови.

Відзнаки вручили у навчальному центрі, який готує фахівців по роботі з різними типами БпЛА, фахівців з радіоелектронної боротьби, а минулого року проводив навчання з базової загальновійськової підготовки.

У повідомленні зазначається, що громада Києва продовжує підтримувати Захисників та Захисниць. Так, на минулому засіданні Київрада збільшила допомогу армії ще на 500 млн грн. Загалом це вже 6 млрд – від початку 2025 року. За ці гроші воїни купують безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше необхідне обладнання. Від січня 2025-го столиця передала на фронт уже понад 16 тис. дронів різних типів. Понад 100 систем РЕБ, автівки, інше необхідне оснащення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами Героїв України. Зокрема, орден «Золота зірка» отримав глава Служби безпеки Василь Малюк

26 травня, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів Держспецзвʼязку.  

До слова, депутати Верховної Ради України підтримали звернення про посмертне присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України
  

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Теги: Київ військові державні нагороди

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