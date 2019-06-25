Глава штабу «Слуги народу» назвав потенційних партнерів партії у парламенті



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Фото: Главком

Партія «Слуга народу» хотіла б сформувати коаліцію з новими політсилами

Глава передвиборного штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що у разі проходження у парламент партія бачить своїми потенційними партнерами партії «Сила та честь», а також «Голос».

Про це Корнієнко заявив в інтерв'ю виданню theБабель.

На питання: «Хто ваші потенційні партнери?» - Корнієнко відповів: «Це нові сили. Звичайно, «Голос», «Сила і честь».

«Ми б хотіли формувати коаліцію з новими (політсилами)», - додав він.

Як повідомляв «Главком», у першій сотні списку «Слуги народу» з’явились кандидати, яких не оголошували на з’їзді.