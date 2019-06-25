«Слугу народу» запідозрили в планах «злити» округ в Харкові Добкіну-молодшому



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Добкін-молодший був нардепом-мажоритарником по Харківській області протягом останніх двох каденцій з 2012 року

Литвинов не має шансів перемогти одіозного депутата Дмитра Добкіна, - ЗМІ

У Харкові партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» виставила на 178 окрузі кандидата Олександра Литвинова, який в 2013-2014-му відзначився як організатор Антимайдана. Про це йдеться у матеріалі «Зробимо їх разом, або нас знову? Кого «Слуга народу» висунула проти Добкіна-молодшого», опублікованому на «Апострофі».

На думку авторів матеріалу, Литвинов не має шансів перемогти одіозного депутата Дмитра Добкіна.

«Добкін-молодший був нардепом-мажоритарником по Харківській області протягом останніх двох каденцій. Починаючи з 2012 року, він вигравав по 178-му округу. Саме цей регіон, який, серед іншого, відомий газовидобутком в Шебелинці, вибухами арсеналу в Балаклії та резонансними експериментами зі сланцевим газом, що знаходиться на кордоні з Операцією об'єднаних сил. В цьому році шанс перемогти у Добкіна має хіба що кандидат від рейтингової зараз партії «Слуга народу». Кому ж партія доручила перемогти одіозного Добкіна-молодшого, зокрема, і стару систему в цілому?», - задаються питанням автори статті.

У матеріалі наголошується, що Олександр Литвинов – у політиці не новачок. «У 2010 році міський голова Балаклії від Партії регіонів, в 2015 році депутат і керівник Балаклійської райради від Волонтерської партії. Місцеві активісти впевнені, що пан Литвинов організовував людей на Антимайдан в 2013-2014 роках, проте публічно ця інформація не підтверджувалася», - йдеться в статті.

За даними журналістів, у відкритих судових реєстрах зафіксовані судові розгляди з приводу нарахувань мером Литвиновим самому собі завищених премій. Обвинувальні рішення районного суду за фактом корупції він оскаржив в апеляційних інстанціях.

За даними «Апострофа», Литвинов багато в чому близька людина до Валерія Дьоми – мільйонера, віце-президента американсько-української кампанії Sigma Bleyzer, засновника підприємства «Сігма» і члена ради директорів компанії AgroGeneration. Щодо діяльності Sigma Bleyzer, на зустрічі з керівництвом Державної служби геології та надр України президент компанії Майкл Блейзер заявив, що компанію цікавлять площі понад 500 кв. км, де ніколи не було промислового видобутку газу на умовах УРП. На першому етапі вони готові були вкласти $100 млн.

У матеріалі зазначено, що вибір «сильного кандидата, здатного перемогти» одіозного Добкіна здивував багатьох опитаних експертів. По-перше, здивував розрахунок посунути Добкіна одіозністю і, скоріше за все, помітним «договорняком», а не тверезим розрахунком, по-друге, невеликою впізнаваністю кандидатури.

«Невже в окрузі, де 130 тисяч виборців і в Харківській області, де три мільйона людей у президентською сили не знайшлося сильної кандидатури?», - запитують автори матеріалу.

Як повідомлялося раніше, партія «Слуга народу» оголосила мажоритарників у Харківській області. Зокрема, на 178 округ затвердили Олександра Литвинова.

Нагадаємо, Козак Гаврилюк, ексмер та «клон» кандидата від «Слуги народу» - вибори в 95-му окрузі.

До слова, глава штабу «Слуги народу» назвав потенційних партнерів партії у парламенті.

Як повідомляв «Главком», у першій сотні списку «Слуги народу» з’явились кандидати, яких не оголошували на з’їзді.