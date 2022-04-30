Рух через річку Ірпінь до столиці відновили за два тижні – міністр інфраструктури

Переправа відновлює сполучення Гостомеля, Бучі та Бородянки зі столицею

Нова переправа через річку Ірпінь має під'їзні шляхи протяжністю 150 та 125 метрів, ширину проїзної частини та мосту – 8 метрів

Нова тимчасова переправа через річку Ірпінь була збудована в стислі терміни, аби якомога швидше відновити рух на ділянці важливого маршруту М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Ця переправа відновлює сполучення Гостомеля, Бучі та Бородянки зі столицею. Усі роботи з будівництва тимчасової переправи зайняли 2 тижні», – пояснив Кубраков.

Нова переправа має під'їзні шляхи протяжністю 150 та 125 метрів, ширину проїзної частини та мосту – 8 метрів. Рухатися тимчасовою переправою можна в обидва боки. Старий міст на трасі М-07, як і більшість на Київщині, було підірвано на початку російського вторгнення.

«Відновлювальні роботи тривають на ключових інфраструктурних об'єктах області – маже 20 будуть відновлені до кінця квітня», – запевнив Кубраков.

Нагадаємо, як раніше повідомили у Міністерстві інфраструктури, більшість об'єктів зруйнованої транспортної інфраструктури можна відновити протягом двох років, а основні зроблять за один рік.