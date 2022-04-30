  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Рух через річку Ірпінь до столиці відновили за два тижні – міністр інфраструктури

    Переправа відновлює сполучення Гостомеля, Бучі та Бородянки зі столицею - Рух через річку Ірпінь до столиці відновили за два тижні – міністр інфраструктури
    Переправа відновлює сполучення Гостомеля, Бучі та Бородянки зі столицею

    Нова переправа через річку Ірпінь має під'їзні шляхи протяжністю 150 та 125 метрів, ширину проїзної частини та мосту – 8 метрів

    Нова тимчасова переправа через річку Ірпінь була збудована в стислі терміни, аби якомога швидше відновити рух на ділянці важливого маршруту М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

    «Ця переправа відновлює сполучення Гостомеля, Бучі та Бородянки зі столицею. Усі роботи з будівництва тимчасової переправи зайняли 2 тижні», – пояснив Кубраков.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Рух через річку Ірпінь до столиці відновили за два тижні – міністр інфраструктури
    Рух через річку Ірпінь до столиці відновили за два тижні – міністр інфраструктури

    Нова переправа має під'їзні шляхи протяжністю 150 та 125 метрів, ширину проїзної частини та мосту – 8 метрів. Рухатися тимчасовою переправою можна в обидва боки. Старий міст на трасі М-07, як і більшість на Київщині, було підірвано на початку російського вторгнення.

    «Відновлювальні роботи тривають на ключових інфраструктурних об'єктах області – маже 20 будуть відновлені до кінця квітня», – запевнив Кубраков.

    Нагадаємо, як раніше повідомили у Міністерстві інфраструктури, більшість об'єктів зруйнованої транспортної інфраструктури можна відновити протягом двох років, а основні зроблять за один рік.

    Теги: росія окупанти Київ міністр війна Ірпінь Україна Міністерство інфраструктури міст окупація Олександр Кубраков #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рух через річку Ірпінь до столиці відновили за два тижні – міністр інфраструктури