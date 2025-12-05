Головна Країна Суспільство
«Нічого не підписувати». Консультант президентів Порошенка та Ющенка дав пораду Зеленському

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Нічого не підписувати». Консультант президентів Порошенка та Ющенка дав пораду Зеленському
Гринів радить Зеленському не підписувати угоди з Росією до виборів у США
фото з відкритих джерел

Ігор Гринів вважає, що Україні треба протриматися до листопадових виборів 2026 року в США

Україна має утриматися від будь-яких підписів щодо мирних домовленостей, поки не відбудуться листопадові вибори до Сенату США у 2026 році. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив відомий український політтехнолог Ігор Гринів. 

«Нічого не робити. В сенсі – нічого не підписувати. Давайте почекаємо проміжних виборів у США», – зазначив Гринів. Він впевнений, що після змін у Сенаті США політична вага Трампа зменшиться, а Україна вистоїть.

«Вистоїмо. Черчіль сказав, що нації, які помирають, але борються, потім відроджуються», – зазначив політехнолог.

Гринів наголошує: будь-які поступки зараз будуть схожі на зраду, тому Україні варто дочекатися виборів у США 2026 року. Він переконаний, що країна вистоїть, цитуючи Черчилля про нації, які відроджуються після боротьби.

Ігор Гринів також заявив: попри те, що п'ятий президент України Віктор Янукович під час Революції Гідності зрадив Україну і свою посаду, він тривалий час залишався не проросійським президентом, і Росія йому навіть заважала.

Посолка України у США Ольга Стефанішина вважає, що в переговорах між Києвом та Вашингтоном не вдалося досягти багато прогресу. Однак вона наголосила, що мирний процес триватиме. 

The Washington Post наголошує, що попри відставку Єрмака, тиск на Зеленського лише зростає. США прагнуть досягти прогресу в переговорах із Росією, а сам президент України, як пише видання, змушений балансувати між зовнішнім тиском, внутрішньою нестабільністю та загрозою втрати довіри як в Україні, так і серед міжнародних партнерів.

Теги: росія бюджет війна путін Ігор Гринів Україна президент

