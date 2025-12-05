Аварійні відключення світла застосовано у шести областях – Укренерго

«Укренерго» наголошує на необхідності в ощадливому енергоспоживанні

Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі

Вранці 5 грудня у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та частково у Кіровоградській області застосовуються аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє Главком із посиланням на НЕК «Укренерго».

«У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській (частково) областях – наразі вимушено застосовуються аварійні відключення. Оприлюднені раніше графіки знеструмлень у цих регіонах тимчасово не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через російські атаки у кількох областях є пошкоджене енергетичне обладнання та локальні знеструмлення споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались.

«Станом на 9:30 п'ятниці споживання електроенергії на 1,5% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього є застосування меншого, порівняно з попередньою добою, обсягу відключень», – повідомили у компанії.

«Укренерго» наголошує на необхідності в ощадливому енергоспоживанні і просить обмежити користування потужними електроприладами, а за можливості енергоємні процеси радить переносити на нічні години, після 22:00.

Як повідомлялося, у всіх областях України 5 грудня діють графіки відключення світла обсягом від 0,5 до 3 черг.