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    Події в Україні

    Для підтримки України: уряд підписав угоди з чотирма країнами

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    <span>Денис Шмигаль розповів про угоди з чотирма країнами</span> - Для підтримки України: уряд підписав угоди з чотирма країнами
    Денис Шмигаль розповів про угоди з чотирма країнами

    Українська влада співпрацюватиме в різних галузях із Польщею, Естонією, Німеччиною і Данією

    Уряд у середу, 11 листопада, схвалив чотири угоди з європейськими партнерами, що стосуються підтримки України в різних галузях. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

    Зокрема, були підписані:

    • Угода з Польщею про утримання прикордонних дорожніх мостових об'єктів на українсько-польському кордоні.
    • Угода про технічне та фінансове співробітництво між Україною та Естонією. Колеги з уряду Естонії готові приєднатися до допомоги Україні у впровадженні реформ та реалізації проєктів технічної допомоги.
    • Угода з ФРН під назвою готові до співпраці з Німеччиною. Це дозволить українським менеджерам і бізнесменам поїхати на місяць до Німеччини для встановлення ділових контактів і навчання.
    • Угода з Данією, згідно з якою наші партнери допомагатимуть нам з фінансуванням проєктів місцевої інфраструктури, енергоефективності та енергоощадження.

    навчання Україна уряд влада Денис Шмигаль
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