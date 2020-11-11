Для підтримки України: уряд підписав угоди з чотирма країнами
Денис Шмигаль розповів про угоди з чотирма країнами
Українська влада співпрацюватиме в різних галузях із Польщею, Естонією, Німеччиною і Данією
Уряд у середу, 11 листопада, схвалив чотири угоди з європейськими партнерами, що стосуються підтримки України в різних галузях. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.
Зокрема, були підписані:
- Угода з Польщею про утримання прикордонних дорожніх мостових об'єктів на українсько-польському кордоні.
- Угода про технічне та фінансове співробітництво між Україною та Естонією. Колеги з уряду Естонії готові приєднатися до допомоги Україні у впровадженні реформ та реалізації проєктів технічної допомоги.
- Угода з ФРН під назвою готові до співпраці з Німеччиною. Це дозволить українським менеджерам і бізнесменам поїхати на місяць до Німеччини для встановлення ділових контактів і навчання.
- Угода з Данією, згідно з якою наші партнери допомагатимуть нам з фінансуванням проєктів місцевої інфраструктури, енергоефективності та енергоощадження.
Нагадаємо, що Україна і ВООЗ підписали угоду про співпрацю.