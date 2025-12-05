Головна Країна Суспільство
У Києві стартував Безпековий Форум для молоді: трансляція

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
У Києві стартував Безпековий Форум для молоді: трансляція
фото: скріншот Open Ukraine

Захід відбувається за підтримки Представництва НАТО в Україні та Фонду імені Фрідріха Еберта. «Главком» є інформаційним партнером події

У столиці стартував 11-й Київський Безпековий Форум для молоді під назвою GEN W²: Програмуй майбутнє, який проводить Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Захід відбувається за підтримки Представництва НАТО в Україні та Фонду імені Фрідріха Еберта у партнерстві з обʼєднанням «Технологічні сили України».

Форум об’єднав 150 молодих лідерів та лідерок з усієї України, а також військових, дипломатів, волонтерів, експертів з безпеки та фахівців з оборонних технологій. У програмі – дискусії про розвиток оборонних технологій, підтримку українських інновацій, посилення стійкості країни в умовах тривалої війни та роль молоді у відновленні країни.

Форум відкриє голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк, після чого до учасників звернуться в.о. Голови Представництва НАТО в Україні Джозеф Доббс та в.о. виконавчого директора Акселератора оборонних інновацій НАТО Джеймс Аппатурай.

Серед спікерів форуму – чинні військовослужбовці та ветерани.

Цьогорічний захід підкреслює важливу роль української молоді та її зростаючий внесок у захист, інновації та відновлення країни. 

Тема «Програмуй майбутнє» відображає подвійну суть оборони України – моральну й технологічну. Сучасне покоління не тільки бореться на полі бою, але й пише новий код нації: такий, що поєднує штучний інтелект, кіберзахист та цифрові інновації з незмінними цінностями мужності, чесності, самопожертви та стійкості.

Гостями цьогорічного Форуму стануть військові, дипломати, відомі волонтери та громадські діячі, експерти з питань безпеки та міжнародних відносин, фахівці з оборонних технологій. В межах Форуму також передбачені практичні воркшопи.

У Києві стартував Безпековий Форум для молоді: трансляція фото 1
У Києві стартував Безпековий Форум для молоді: трансляція фото 2
У Києві стартував Безпековий Форум для молоді: трансляція фото 3
У Києві стартував Безпековий Форум для молоді: трансляція фото 4
У Києві стартував Безпековий Форум для молоді: трансляція фото 5
У Києві стартував Безпековий Форум для молоді: трансляція фото 6

Учасники Форуму отримають нові знання, унікальний досвід та приналежність до спільноти лідерів нового покоління. Для них буде можливість пройти конкурс на стажування у Фонді у період підготовки до щорічного основного Київського Безпекового Форуму, що традиційно відбувається у квітні.

Раніше голова Київського Безпекового Форуму, експрем’єр-міністр Арсеній Яценюк пояснював, як можна зупинити диктатора Володимира Путіна. 

Київський безпековий форум для молоді. Частина 1
Київський безпековий форум для молоді. Частина 2

Пряму трансляцію форуму дивіться на каналах Київського Безпекового Форуму та Open Ukraine:

  • україномовна версія – у Facebook та YouTube,
  • англомовна версія – в YouTube.

