Кабмін затвердив щомісячні виплати нагородженим «Хрестом бойових заслуг»

Постанова Уряду від 3 грудня 2025 року вносить зміни до чинного Порядку виплат особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Кабінет Міністрів змінив Порядок призначення і виплати щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову уряду.

Зокрема, перелік категорії осіб, які мають право на отримання такої виплати, доповнено особами, нагородженими відзнакою президента «Хрест бойових заслуг». Крім того, уряд унормував перелік документів, що підтверджують такий статус.

Також додано положення, що дозволяє Пенсійному фонду використовувати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни у порядку інформаційної взаємодії з Міністерством у справах ветеранів без подання паперових документів.

Таким чином, зникне необхідність подавати:

довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції;

довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській областях;

довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією РФ проти України.

Щомісячна виплата нагородженим відзнакою Президента «Хрест бойових заслуг» становитиме один розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня календарного року, що на сьогоднішній день дорівнює 8 тис. грн.

«Хрест бойових заслуг» – найвища суто військова нагорода України. Це відзнака Президента України, заснована у травні 2022 року, якою нагороджують за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником; видатні успіхи в управлінні військами (силами) під час ведення воєнних (бойових) дій.