Більше року вважався зниклим без вісти. Згадаймо Андрія Токаря

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Більше року вважався зниклим без вісти. Згадаймо Андрія Токаря
Андрій Токар віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів
Воїн боронив Україну на донецькому та херсонському напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Токаря.

Захисник України Андрій Токар загинув більше року тому, 7 листопада 2024 року, але поховати його родина змогла лише зараз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Андрій Токар народився 10 січня 1993 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі № 65 м. Львова. Згодом здобув професію фахівця з технології м’ясного виробництва у Львівському фаховому коледжі харчової і переробної промисловості.

Працював у сфері будівництва на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Андрій любив футбол, вирізнявся відповідальністю, цілеспрямованістю та спокійною вдачею.

Андрій Токар став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2023 році
Андрій Токар став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2023 році
У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на херсонському напрямку у складі 35‑ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського Військово-морських сил Збройних Сил України та донецькому напрямку у складі 456‑ї бригади транспортної авіації імені Дмитра Майбороди Повітряних сил Збройних сил України.

Захисник нагороджений медаллю «Ветеран війни».

Поховали воїна 3 грудня 2025 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань новітніх Героїв.

У Андрія Токаря залишилися батьки, брат та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

