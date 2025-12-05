Більше року вважався зниклим без вісти. Згадаймо Андрія Токаря

Воїн боронив Україну на донецькому та херсонському напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Токаря.

Захисник України Андрій Токар загинув більше року тому, 7 листопада 2024 року, але поховати його родина змогла лише зараз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Андрій Токар народився 10 січня 1993 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі № 65 м. Львова. Згодом здобув професію фахівця з технології м’ясного виробництва у Львівському фаховому коледжі харчової і переробної промисловості.

Працював у сфері будівництва на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Андрій любив футбол, вирізнявся відповідальністю, цілеспрямованістю та спокійною вдачею.

Андрій Токар став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2023 році фото: Львівська міська рада

У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на херсонському напрямку у складі 35‑ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського Військово-морських сил Збройних Сил України та донецькому напрямку у складі 456‑ї бригади транспортної авіації імені Дмитра Майбороди Повітряних сил Збройних сил України.

Захисник нагороджений медаллю «Ветеран війни».

Поховали воїна 3 грудня 2025 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань новітніх Героїв.

У Андрія Токаря залишилися батьки, брат та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.