Карта бойових дій в Україні станом на 14 квітня 2025 року

В Україні триває 1146-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 158 бойових зіткнень. Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 128 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 213 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько семи тисяч обстрілів, з них 149 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3462 дрони-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лісне, Миропільське, Петрушівка, Угроїди, Рясне, Осоївка, Великий Прикіл, Глибне Сумської області; Нова Полтавка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Привільне, Червоне, Малинівка, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області.

На Харківському напрямку

мапа: Генштаб

Противник минулої доби тричі проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб

Відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах Сергіївки, Катеринівки, Рідкодуба, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Греківки, Торського, Ямполівки та Нового.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб

Українські захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб

Зафіксовано шість боєзіткнень у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб

Ворог здійснив 21 атаку неподалік населених пунктів Торецьк, Озарянівка, Дружба та Леонідівка.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб

Українські захисники зупинили 54 штурми агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та в бік Старої Миколаївки, Звірового, Удачного і Олександрополя.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог десять разів марно намагався прорватися поблизу Костянтинополя та Розливу.

На Оріхівському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог проводив чотири наступальні дії у районах Степового, Щербаків та Малих Щербаків.

На Курському напрямку

мапа: Генштаб

Підрозділи Сил оборони України вчора відбили 18 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 58 керованих авіабомб, а також здійснив 505 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 18 — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1146-й день повномасштабної війни в Україні.