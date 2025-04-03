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Лінія фронту станом на 3 квітня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 3 квітня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 3 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 3 квітня щодо російського вторгнення

Противник завдав одного ракетного та 68 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 121 керованих авіабомб, 753 ударів дронами-камікадзе, здійснив близько 4000 обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

Протягом доби відбулося 111 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог проводив активні штурмові дії на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку 

Сили оборони відбили три ворожі штурми у бік Кам’янки та в районі Вовчанська.

Лінія фронту станом на 3 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог п’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та в напрямку Нової Кругляківки, два боєзіткнення триває дотепер.

Лінія фронту станом на 3 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Краматорському напрямку

Сьогодні наші війська відбили одну атаку противника в бік Предтечиного на Краматорському напрямку.

Лінія фронту станом на 3 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сьогодні російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Катеринівка та в бік Новомихайлівки, Зеленої Долини, два бої тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 3 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

Лінія фронту станом на 3 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Активність російських окупантів – в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачне, Преображенка, Срібне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та в бік Романівки, Олексіївки і Олександрополя. Бої не вщухають до цього часу у двох локаціях.

Лінія фронту станом на 3 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили сім атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в напрямках Розливу та Костянтинополя. Три боєзіткнення наразі триває.

Лінія фронту станом на 3 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили сім атак загарбницької армії на цьому напрямку, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Ворог завдав 334 артилерійських обстріли, з них чотири – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 10 авіаційних ударів, скинувши 17 КАБ.

Лінія фронту станом на 3 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1135-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог війна росіяни

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