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Українці розробили нову ракету-дрон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Українці розробили нову ракету-дрон
фото з відкритих джерел / ілюстративне

Ракету-дрон «Барс» в Україні було створено у 2024 році

В Україні з’явилась нова ракета-дрон «Барс». Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін на брифінгу «Українська зброя-2024», передає «Главком».

Зазначається, що ця розробка поповнила перелік вже існуючих ракет-дронів, серед яких – «Паляниця» та «Пекло».

Водночас технічні характеристики ракети-дрона «Барс» поки тримають у таємниці. Немає у відкритому доступі й зображень нової зброї. 

Відомо лише, що ракету-дрон «Барс» в Україні було створено у 2024 році.

«У нас з'явилися такі крилаті ракети й клас нових принципово ракет, як ракети-дрони. Це «Паляниця», це «Пекло», це «Рута», це «Барс», – розповів Сметанін.

Крім того, у коментарі Liga.net міністр розповів, що ще у 2023 році Україна виготовляла лише крилаті ракети «Нептун». Однак за рік потому українські розробники створили дуже багато нових виробів, які забезпечили у 2024-му у вісім разів більший обсяг виробництва, аніж упродовж попереднього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України допустили до експлуатації новий FPV-дрон «Рарог-10», розроблений для виконання ударних і розвідувальних завдань. Він оснащений карбоновою рамою та потужними двигунами, що забезпечує йому маневреність і надійність у бойових умовах. Дрон може виконувати функції ударного засобу, розвідника або ретранслятора сигналу.

Крім того, нещодавно український кластер оборонних технологій Brave1 провів масштабні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у понад 20 кілометрів. 

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Теги: дрон війна ракета ЗСУ Україна

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