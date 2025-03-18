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Втрати ворога станом на 18 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 18 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10352 танки
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1560 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 18 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Втрати Росії у війні на 18 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 18 березня втратила:

  • особового складу ‒ близько 897010 (+1560) осіб,
  • танків ‒ 10352 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21509 (+20) од,
  • артилерійських систем – 24640 (+42) од,
  • РСЗВ – 1319 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1107 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29616 (+149),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40892 (+107) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3780 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 18 березня
Втрати ворога станом на ранок 18 березня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 18 березня

  • в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет «Калібр»,  загальним залпом до 26 ракет.
Активність ворожого флоту станом на ранок 18 березня
Активність ворожого флоту станом на ранок 18 березня
ВМС ЗСУ

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря  8 суден, з них  3 судна продовжило рух з протоки Босфор.

Нині триває 1119-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб втрати

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