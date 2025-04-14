Втрати ворога станом на 14 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1310 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 14 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 14 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 14 квітня втратила:
- особового складу – близько 933980 (+1310) осіб,
- танків – 10622 (+19) од,
- бойових броньованих машин – 22130 (+42) од,
- артилерійських систем – 26222 (+59) од,
- РСЗВ – 1362 (+0) од,
- засоби ППО – 1130 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32544 (+119),
- крилаті ракети – 3145 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44129 (+179) од,
- спеціальна техніка – 3801 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 14 квітня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – одне судно, яке продовжило рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1146-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0