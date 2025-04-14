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Втрати ворога станом на 14 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 14 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 22130 бойові броньовані машини
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1310 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 14 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 14 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 14 квітня втратила:

  • особового складу – близько 933980 (+1310) осіб,
  • танків – 10622 (+19) од,
  • бойових броньованих машин – 22130 (+42) од,
  • артилерійських систем – 26222 (+59) од,
  • РСЗВ – 1362 (+0) од,
  • засоби ППО – 1130 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 32544 (+119),
  • крилаті ракети – 3145 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 44129 (+179) од,
  • спеціальна техніка – 3801 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 14 квітня
Втрати ворога станом на ранок 14 квітня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 14 квітня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – одне судно, яке продовжило рух з протоки Босфор. 
Активність флоту окупантів станом на 14 квітня
Активність флоту окупантів станом на 14 квітня
ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1146-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб втрати Чорне море Азовське море

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