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В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам можна виходити з укриття

У багатьох областях України лунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

О 08:22 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент відреагував на цинічну ворожу атаку.

РФ вдарила ракетою з касетними боєприпасами.

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Теги: окупанти війна ракета тривога

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