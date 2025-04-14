В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Громадянам можна виходити з укриття
У багатьох областях України лунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
О 08:22 тривогу було скасовано.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.
Також удар прийшовся по громадському транспорту.
Президент відреагував на цинічну ворожу атаку.
РФ вдарила ракетою з касетними боєприпасами.
Читайте також:
Коментарі — 0