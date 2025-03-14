РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу: є поранені (оновлено)

Сергій Лисак: Кількість постраждалих постійно збільшується

Увечері 14 березня Росія атакувала Кривий Ріг. Постраждав житловий квартал міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

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За останніми даними, у Кривому Розі вісім поранених. З них п'ятеро госпіталізовані. Стан середньої тяжкості. Кількість постраждалих постійно збільшується. Про це повідомляє Сергій Лисак.

«Пожежі, які виникли через ворожу атаку, приборкали. Пошкоджені три багатоквартирні будинки. Є руйнування об'єктів бізнесу. Понівечені міські комунікації. Обстеження території триває», – йдеться у повідомленні.

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Лисак зазначає, що у Кривому Розі внаслідок атаки четверо постраждалих: «Всі у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу».

«Кривий Ріг під ракетною атакою. Ворог вчергове завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу. Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням», – йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОДА, відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, 12 березня, російські окупанти здійснили подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Унаслідок удару загинула 47-річна жінка. Вона їхала у тролейбусі повз місце удару та загинула через уламки скла.

Також повідомлялося, що у Кривому Розі мародери грабують будинок, який зруйнувала Росія у листопаді 2024. П’ятиповерхівка відрізана від комунікацій, тому наразі там ніхто не живе.