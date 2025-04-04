Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в бік Предтечиного

Розпочалася 1136-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

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Противник завдав одного ракетного та 104 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 193 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 146 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2203 дрони-камікадзе. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. На Торецькому напрямку ворог здійснив 29 атак у районах Кримського, Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

На Харківському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Відбулося чотири штурми, у бік Кам’янки та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

За минулу добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та в напрямку Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Катеринівка та в бік Новомихайлівки, Торського, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог атакував у районах Верхньокам’янського та в бік Івано-Дар’ївки і Виїмки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили один ворожий штурм в бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив 29 атак у районах Кримського, Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Українські військові зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачне, Преображенка, Срібне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та в бік Романівки, Олексіївки, Водяного Другого, Котлярівки і Олександрополя.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів в напрямках Розливу та Костянтинополя.

На Курському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 359 артилерійських обстрілів, з них чотири – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 16 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1136-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, Росія стикається з глибокими військовими та економічними труднощами, які ставлять під сумнів її здатність продовжувати повномасштабну війну в Україні. Аналітики звернули увагу, що армія РФ зазнала значних втрат (зокрема, понад 4 тис. танків за словами генерала Каволі), а якість новобранців низька. При цьому російська економіка страждає, оскільки ресурси переорієнтовуються на оборонний сектор, залишаючи цивільну економіку в занепаді.