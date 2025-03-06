Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
6 березня 2025 року Рубіо вийшов до преси з хрестом на лобі
фото: скриншот з відео

Релігійний фактор у США може стати ключем до підтримки України

Трохи про сьогоднішню тему: хрест на чолі Марко Рубіо.

Насправді, хто ще не натрапив на пояснення, це знак його високої релігійності: так католики і англікани позначають покаяння при входженні у передпасхальний період з Великим постом. Так звана «Попільна середа». Одна з ознак наявної хвилі християнського консерватизму у теперішній американській владі.

У нас це зустріли жартами. Насправді нічого катастрофічного (я сам поставив кілька). Але жартувати не має ніхто з причетних до владної команди. Ще й з демонструванням повного нерозуміння контексту.

Це ще один аргумент на користь того, що цю команду треба вивчати. Чим вона живе, що для цих людей є визначальним.

Тим більше, ми вже стикались з подібним феноменом: коли позицію спікера Майка Джонсона не вдавалось зрушити на користь України нікому, аж доки з ним не поговорив баптист з Одеси, вдівець Сергій Гайдаржі.

І до того делегації українських євангельських представників їздили до США, щоб вплинути на конгресменів саме як на братів по церкві.

Так, я сам зосередився суто на гумористичній реакції на попільний хрест. Але мушу визнати: так чи інакше, але я все ще не облишив загальний ліволіберальний дискурс попередніх років.

Але якщо серйозно, то це помітна проблема. Для команди Трампа це важливий, якщо не визначальний момент ідентифікації – якщо людина, зокрема, малює на чолі попільного хреста з початком пасхального посту. І смійтесь не смійтесь, а хід з наочною християнською самоідентифікацією значитиме більше, ніж 1000 слів.

Цей момент з приналежністю до спільноти щирих християн Америки визначає і спосіб дій та вибір рішень. Бо ці люди мають практично фанатичну віру у правильність того, що вони роблять.

Так, це навіть дещо має від месіанства – у контексті «наскільки б не обурювалась більшість тим, що ми робимо, але ми робимо правильні речі, це мусить бути зроблено заради їхнього ж блага, навіть якщо їм доведеться зазнати певних страждань і обмежень».

Коротше, цей момент ми мусимо ретельно опрацювати, щоб розраховувати на результативні контакти з наявною американською владою.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Марко Рубіо релігія США війна Україна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саміт в Лондоні об'єднав європейський фронт на підтримку України та має прискорити надання додаткової військової підтримки
Що окрім міцних обіймів отримав Зеленський? Світова преса підбиває підсумки саміту у Лондоні ТЕМА ТИЖНЯ
3 березня, 20:15
Раніше повідомлялося, що українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа
Трамп анонсував можливу зустріч із Зеленським
7 лютого, 20:10
Президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
12 лютого, 21:05
«УЗ» ініціює чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37%
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» призведе до втрат для самої компанії – УСПП
20 лютого, 12:08
Доктор геології: Питання золота поки принаймні в публічній площині у перемовинах не фігурувало, але може постати
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні
27 лютого, 09:04
Маск має своє бачення щодо кандидатури майбутнього президента
«Найкращий за всі часи»: Маск пояснив, хто може стати наступним президентом США
28 лютого, 16:56
Керівник Центру протидії дезінформації підтвердив атаку безпілотників
Дрони атакували нафтопровід у Ростовській області (відео)
3 березня, 21:40
Голдберг припустила, що людям, які проголосували за Трампа, могло не сподобатися те, що вони побачили
Американська акторка Вупі Голдберг стала на бік Зеленського та підтримала Україну
4 березня, 03:43
Раніше Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського прийняти умови США для завершення війни в Україні
Трамп скасує допомогу Україні? NYT розкрила плани очільника США
3 березня, 09:49

Олексій Голобуцький

Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
Конфлікт у Білому домі розставив всі точки над «і»
Конфлікт у Білому домі розставив всі точки над «і»
Що саме їде підписувати Зеленський з Трампом?
Що саме їде підписувати Зеленський з Трампом?
Росія спробує хитати Україну через протести
Росія спробує хитати Україну через протести
Чому Трамп не поїде до Москви на «9 мая»
Чому Трамп не поїде до Москви на «9 мая»
Мюнхенська конференція і паніка в Україні: чи справді нас «зливають»?
Мюнхенська конференція і паніка в Україні: чи справді нас «зливають»?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
26K
Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи
21K
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК
8224
Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
5022
Алкоголь назад на склад: Канада жорстко реагує на нові тарифи

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua