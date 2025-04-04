Втрати ворога станом на 4 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1380 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 4 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 4 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 4 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 920950 (+1380) осіб,
- танків ‒ 10528 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21932 (+30) од,
- артилерійських систем – 25663 (+38) од,
- РСЗВ – 1349 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31669 (+72),
- крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42841 (+66) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 4 квітня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них два судна продовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1136-й день повномасштабної війни в Україні.
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