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Вирок Марін Ле Пен, нова допомога від Заходу. Головне за 31 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Вирок Марін Ле Пен, нова допомога від Заходу. Головне за 31 березня
фото з відкритих джерел

Паризький суд визнав очільницю партії «Національне об'єднання» винною у розкраданні державних коштів

Суд засудив Марін Ле Пен, новий транш від МВФ, Швеція надає Україні свій найбільший пакет допомоги. «Главком» склав добірку новин 31 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Суд засудив Марін Ле Пен

У понеділок, 31 березня, паризький суд визнав очільницю партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен винною у розкраданні державних коштів й заборонив їй балотуватися на державні посади.

Вирок передбачає два роки ув'язнення умовно, а ще два – домашній арешт з носінням електронного браслета. Він позбавляє Ле Пен права балотуватися до Європарламенту та на будь-які державні посади терміном на пʼять років.

Разом із Ле Пен, ще вісім депутатів Європарламенту були визнані винними в привласненні коштів у справі парламентських помічників «Національного об'єднання».

Україна отримала новий транш від МВФ

До державного бюджету України надійшли близько $400 млн чергового траншу МВФ. Кошти отримали після успішного сьомого перегляду програми EFF.

Загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад $10 млрд.

Зауважимо, що 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ). Програма є частиною пакета міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $148,8 млрд на 2023-2027 роки. 

Антикорупційний суд різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Хмельниччини

Сьогодні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу суду першої інстанції у частині розміру застави колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі і визначила нову суму застави.

Ідеться про визначення 130 млн грн застави для підозрюваної ексголови МСЕК Хмельниччини. 20 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд вкотре зменшив розмір застави для Крупи – до 230 млн грн.

Путін підписав указ про весняний призов

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу росіян у віці від 18 до 30 років. Призов відбуватиметься з 1 квітня по 15 червня та має на меті поповнити армію РФ на 160 тис. осіб.

Паралельно з військової служби звільнять «солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився».

Згідно з офіційними даними, під час минулого, осіннього призову на військову службу строком на один рік в армію направили 133 тис. новобранців. Тим часом під час весняної кампанії 2024 року на службу в армію було призвано 150 тис. осіб.

Швеція надає Україні свій найбільший пакет допомоги

Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги для України розміром 16 млрд крон ($1,6 млрд).

За словами шведського міністра оборони Пола Йонсона, найбільшу частину пакета допомоги, 9,2 млрд крон, виділять на військове обладнання, яке Стокгольм закупить під керівництвом Шведського управління з матеріального забезпечення оборони.

Пакет включає, серед іншого, підтримку української ППО, артилерії, супутникового зв'язку та морського потенціалу.

Понад п’ять мільярдів крон надається через різні багатосторонні ініціативи, у тому числі в рамках Контактної групи з питань оборони України (UDCG). Близько пів мільярда – це пожертви з наявних запасів шведських збройних сил.

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Теги: Марін Ле Пен військова допомога МВФ війна Швеція

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