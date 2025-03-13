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Втрати ворога станом на 13 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 13 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10307 танків
фото: УНІАН

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 13 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні на 13 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 13 березня втратила:

  • особового складу – близько 890250 (+1200) осіб,
  • танків – 10307 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 21432 (+2) од,
  • артилерійських систем – 24409 (+19) од,
  • РСЗВ – 1314 (+0) од,
  • засоби ППО – 1103 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 28983 (+71),
  • крилаті ракети – 3121 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40355 (+81) од,
  • спеціальна техніка – 3777 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 13 березня
Втрати ворога станом на ранок 13 березня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 13 березня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них два рухались з протоки Босфор. 
Втрати ворога станом на 13 березня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нині триває 1114-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Азовське море Чорне море втрати Генштаб війна окупанти ЗСУ

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