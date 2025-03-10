У Самарській області після нічних вибухів спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Дрони, ймовірно, атакували Новокуйбишевський НПЗ, який є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської груп

У Новокуйбишевську Самарської області спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що там вночі прогриміла низка вибухів, проте губернатор заявив, що це нібито працювали сили ППО і збили три безпілотники.

Додамо, що у місті знаходиться Новокуйбишевський НПЗ, який є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської групи ПАТ «НК «Роснефть». Проектна потужність переробки ПК НПЗ становить понад 8,8 млн тонн нафти на рік.

Цей завод є одним з основних виробників палива для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку, призначене для турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків (Су-27, Ту-22М3 та ін.)

Близько 20 видів продукції підприємства відвантажується до багатьох регіонів Росії та країни ближнього зарубіжжя.

Раніше цей НПЗ двічі атакували у березні 2024 року.

До слова, триває 1111-й день повномасштабної війни. Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 68 КАБ, здійснив 1239 ударів дронами-камікадзе та 4835 обстрілів позицій наших військ.

Протягом минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках. Ворог також активно штурмував українські позиції на Торецькому напрямку.