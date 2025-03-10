У Самарській області після нічних вибухів спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
Дрони, ймовірно, атакували Новокуйбишевський НПЗ, який є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської груп
У Новокуйбишевську Самарської області спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зазначимо, що там вночі прогриміла низка вибухів, проте губернатор заявив, що це нібито працювали сили ППО і збили три безпілотники.
🔥🔥Ранок на болотах🔥🔥
Масштабна пожежа в районі Новокуйбишевського НПЗ у Саратовській області. pic.twitter.com/j3tzeYb1Xx
Додамо, що у місті знаходиться Новокуйбишевський НПЗ, який є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської групи ПАТ «НК «Роснефть». Проектна потужність переробки ПК НПЗ становить понад 8,8 млн тонн нафти на рік.
Цей завод є одним з основних виробників палива для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку, призначене для турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків (Су-27, Ту-22М3 та ін.)
Близько 20 видів продукції підприємства відвантажується до багатьох регіонів Росії та країни ближнього зарубіжжя.
Раніше цей НПЗ двічі атакували у березні 2024 року.
До слова, триває 1111-й день повномасштабної війни. Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 68 КАБ, здійснив 1239 ударів дронами-камікадзе та 4835 обстрілів позицій наших військ.
Протягом минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках. Ворог також активно штурмував українські позиції на Торецькому напрямку.
Читайте також:
Коментарі — 0