Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW: Економічні та військові виклики підривають здатність Росії вести війну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ISW: Економічні та військові виклики підривають здатність Росії вести війну
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
фото з відкритих джерел

В аналізі ISW вказано, що війна в Україні «спотворила» російську економіку 

Росія стикається з глибокими військовими та економічними труднощами, які ставлять під сумнів її здатність продовжувати повномасштабну війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

«Російська економіка стикається зі значними проблемами, оскільки Росія продовжує балансувати розподіл ресурсів між оборонним промисловим виробництвом і цивільним сектором», – йдеться у повідомленні.

Аналітики звернули увагу, що армія РФ зазнала значних втрат (зокрема, понад 4 тис. танків за словами генерала Каволі), а якість новобранців низька. При цьому російська економіка страждає, оскільки ресурси переорієнтовуються на оборонний сектор, залишаючи цивільну економіку в занепаді.

В ISW зазначили, що США можуть використати ці слабкі місця Росії, посилюючи військову допомогу Україні, щоб українські сили могли і надалі завдавати суттєвих втрат, створюючи таким чином кращі умови для майбутніх переговорів.

Нагадаємо, російський бомбардувальник Туполєв Ту-22М розбився в Усольському районі на сході Росії за 2700 миль від України. Forbes підрахував кількість Ту-22М, які залишились у Росії.

За даними видання, Росія втратила майже 10% свого парку стратегічних ракетоносців Ту-22М. До вторгнення в Україну у Росії в наявності було близько 60 Ту-22М – оновлених версій бомбардувальників часів холодної війни, які несуть крилаті ракети різних типів.

До слова, США оголосили про нові санкції проти шести компаній і двох громадян Ірану, які брали участь у постачанні західних компонентів для іранських безпілотників. 

Як відомо, іранські дрони використовуються Росією для ударів по українських містах та об'єктах інфраструктури.

Читайте також:

Теги: росія економіка армія війна військові ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Дмитрієв та його дружина Наталія Попова
Сім’я спецпредставника Путіна володіє нерухомістю у Франції, ОАЕ та РФ на $88 млн
2 квiтня, 10:50
Президент США вирішив поки не звільняти Майкла Волтца
Волтц обговорював у Signal завершення війни в Україні – WSJ
31 березня, 20:32
Росіяни завдали удару по центру Херсона. Унаслідок удару в Херсоні частково зникло електропостачання
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
27 березня, 21:14
Технічні переговори делегацій США з представниками України та Росії в Ер-Ріяді тривали 23-25 березня
США допоможуть Росії повернутися на світовий ринок сільського господарства
25 березня, 17:56
Полонений військовий КНДР
Як український спецназівець змусив здатися в полон солдата КНДР: деталі від Newsweek
23 березня, 18:57
Путін, Лукашенко та гра у перемир’я
Як Путін використовує Лукашенка у великій грі
15 березня, 17:37
Аналітики Deepstate раніше зазначали, що на Курщині погіршилася ситуація
ISW: Армія РФ руйнує мости, щоб перешкодити відступу українських військ з Курщини
9 березня, 05:59
У 2024 році року Володимир опублікував книгу «Поезія, опалена війною», в якій передав свої емоції та думки під час війни
На війні загинув кардіолог і поет Володимир Воліков
8 березня, 17:52
Микола Мурський: Українці у США мають дзвонити конгресменам і наполягати на підтримці України
Микола Мурський: Українці у США мають дзвонити конгресменам і наполягати на підтримці України
7 березня, 06:00

Події в Україні

Мінлива хмарність, пригріє до +19°: прогноз погоди на 4 квітня
Мінлива хмарність, пригріє до +19°: прогноз погоди на 4 квітня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
ISW: Економічні та військові виклики підривають здатність Росії вести війну
ISW: Економічні та військові виклики підривають здатність Росії вести війну
Росіяни вдарили дронами по Дніпру: є постраждалі
Росіяни вдарили дронами по Дніпру: є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
56K
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
43K
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
20K
Новий глава КМВА поставив Кличку незручне питання про... Ліну Костенко
12K
«Економічна катастрофа». Німеччина підрахувала вартість торгової війни з Трампом

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua