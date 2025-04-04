ISW: Економічні та військові виклики підривають здатність Росії вести війну

Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України

В аналізі ISW вказано, що війна в Україні «спотворила» російську економіку

Росія стикається з глибокими військовими та економічними труднощами, які ставлять під сумнів її здатність продовжувати повномасштабну війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

«Російська економіка стикається зі значними проблемами, оскільки Росія продовжує балансувати розподіл ресурсів між оборонним промисловим виробництвом і цивільним сектором», – йдеться у повідомленні.

Аналітики звернули увагу, що армія РФ зазнала значних втрат (зокрема, понад 4 тис. танків за словами генерала Каволі), а якість новобранців низька. При цьому російська економіка страждає, оскільки ресурси переорієнтовуються на оборонний сектор, залишаючи цивільну економіку в занепаді.

В ISW зазначили, що США можуть використати ці слабкі місця Росії, посилюючи військову допомогу Україні, щоб українські сили могли і надалі завдавати суттєвих втрат, створюючи таким чином кращі умови для майбутніх переговорів.

Нагадаємо, російський бомбардувальник Туполєв Ту-22М розбився в Усольському районі на сході Росії за 2700 миль від України. Forbes підрахував кількість Ту-22М, які залишились у Росії.

За даними видання, Росія втратила майже 10% свого парку стратегічних ракетоносців Ту-22М. До вторгнення в Україну у Росії в наявності було близько 60 Ту-22М – оновлених версій бомбардувальників часів холодної війни, які несуть крилаті ракети різних типів.

До слова, США оголосили про нові санкції проти шести компаній і двох громадян Ірану, які брали участь у постачанні західних компонентів для іранських безпілотників.

Як відомо, іранські дрони використовуються Росією для ударів по українських містах та об'єктах інфраструктури.